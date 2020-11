Election results for Franklin County: 17 towns reporting

Election results will be posted here as they arrive this evening. Polls close everywhere at 8 p.m. All results should be considered unofficial and preliminary.

Municipalities and communities currently reporting include: Avon, Carrabassett Valley, Carthage, Chesterville, Coplin Plantation, Eustis, Farmington, Industry, Jay, Kingfield, New Sharon, New Vineyard, Phillips, Rangeley Plantation, Strong, Temple, Wilton.

Curious how your town voted four years ago? The 2016 results can be found here.

Results for AVON President/Vice President

Biden/Harris (D) - 96

De La Fuente/Richardson (A) - 0

Hawkins/Walker (G) - 1

Jorgensen/Cohen (L) - 2

Trump/Pence (R) - 164 U.S. Senate

Collins (R) - 171

Gideon (D) - 74

Linn (I) - 4

Savage (I) - 11 U.S. House

Crafts (R) - 132

Golden (D) - 128 State Senate District 17

Black (R) - 202

Collins (D) - 58 State House District 112

Bourgelais (D) - 77

Skolfield (R) - 177 Register of Probate

Heidi Jordan (R) - 225 Sheriff

Hastings (I) - 75

Nichols (R) - 182

Results for CARRABASSETT VALLEY (and Wyman Township) President/Vice President

Biden/Harris (D) - 348

De La Fuente/Richardson (A) - 0

Hawkins/Walker (G) - 5

Jorgensen/Cohen (L) - 10

Trump/Pence (R) - 164 U.S. Senate

Collins (R) - 231

Gideon (D) - 276

Linn (I) - 6

Savage (I) - 21 U.S. House

Crafts (R) - 151

Golden (D) - 382 State Senate District 17

Black (R) - 216

Collins (D) - 307 State House District 112

Bourgelais (D) - 280

Skolfield (R) - 221 State House District 118

Grignon (R) - 6 Register of Probate

Heidi Jordan (R) - 407 Sheriff

Hastings (I) - 253

Nichols (R) - 252

Results for CARTHAGE President/Vice President

Biden/Harris (D) - 88

De La Fuente/Richardson (A) - 0

Hawkins/Walker (G) - 4

Jorgensen/Cohen (L) - 6

Trump/Pence (R) - 214 U.S. Senate

Collins (R) - 221

Gideon (D) - 67

Linn (I) - 11

Savage (I) - 10 U.S. House

Crafts (R) - 190

Golden (D) - 113 State Senate District 17

Black (R) - 208

Collins (D) - 81 State House District 112

Bourgelais (D) - 54

Skolfield (R) - 231 Register of Probate

Heidi Jordan (R) - 245 Sheriff

Hastings (I) - 82

Nichols (R) - 202 County Commissioner for District 1

Brann (R) - 206

Maiuri (D) - 80

Results for CHESTERVILLE President/Vice President

Biden/Harris (D) - 314

De La Fuente/Richardson (A) - 0

Hawkins/Walker (G) - 7

Jorgensen/Cohen (L) - 18

Trump/Pence (R) - 460 U.S. Senate

Collins (R) - 494

Gideon (D) - 245

Linn (I) - 17

Savage (I) - 51 U.S. House

Crafts (R) - 396

Golden (D) - 409 State Senate District 17

Black (R) - 527

Collins (D) - 273 State House District 114

Hall (R) - 531

Kimber (D) - 260 Register of Probate

Heidi Jordan (R) - 673 Sheriff

Hastings (I) - 334

Nichols (R) - 469 County Commissioner for District 2

Fowler (D) - 289

Harvell (R) - 493

Results for COPLIN PLANTATION (and Wyman Township) President/Vice President

Biden/Harris (D) - 64

De La Fuente/Richardson (A) - 0

Hawkins/Walker (G) - 2

Jorgensen/Cohen (L) - 5

Trump/Pence (R) - 51 U.S. Senate

Collins (R) - 71

Gideon (D) - 39

Linn (I) - 0

Savage (I) - 0 U.S. House

Crafts (R) - 54

Golden (D) - 68 State Senate District 17

Black (R) - 67

Collins (D) - 53 State House District 117

Head (R) - 58

Sessions (D) - 48 State House District 118

Grignon (R) - 7 Register of Probate

Heidi Jordan (R) - 100 Sheriff

Hastings (I) - 44

Nichols (R) - 77

Results for FARMINGTON President/Vice President

Biden/Harris (D) - 2225

De La Fuente/Richardson (A) - 9

Hawkins/Walker (G) - 51

Jorgensen/Cohen (L) - 80

Trump/Pence (R) - 1541 U.S. Senate

Collins (R) - 1830

Gideon (D) - 1752

Linn (I) - 73

Savage (I) - 252 U.S. House

Crafts (R) - 1367

Golden (D) - 2524 State Senate District 17

Black (R) - 1997

Collins (D) - 1863 State House District 13

Bunker (R) - 1543

Landry (D) - 2303 Register of Probate

Heidi Jordan (R) - 3140 Sheriff

Hastings (I) - 1866

Nichols (R) - 1927 County Commissioner for District 2

Fowler (D) - 2012

Harvell (R) - 1800 Local Issue: Solar power project

YES - 2992

NO - 788

Results for EUSTIS President/Vice President

Biden/Harris (D) - 173

De La Fuente/Richardson (A) - 0

Hawkins/Walker (G) - 7

Jorgensen/Cohen (L) - 12

Trump/Pence (R) - 255 U.S. Senate

Collins (R) - 278

Gideon (D) - 133

Linn (I) - 7

Savage (I) - 31 U.S. House

Crafts (R) - 216

Golden (D) - 231 State Senate District 17

Black (R) - 208

Collins (D) - 81 State House District 117

Head (R) - 258

Sessions (D) - 159 Register of Probate

Heidi Jordan (R) - 364 Sheriff

Hastings (I) - 128

Nichols (R) - 299

Results for INDUSTRY President/Vice President

Biden/Harris (D) - 232

De La Fuente/Richardson (A) - 1

Hawkins/Walker (G) - 10

Jorgensen/Cohen (L) - 8

Trump/Pence (R) - 253 U.S. Senate

Collins (R) - 279

Gideon (D) - 180

Linn (I) - 10

Savage (I) - 38 U.S. House

Crafts (R) - 226

Golden (D) - 278 State Senate District 17

Black (R) - 311

Collins (D) - 192 State House District 114

Hall (R) - 283

Kimber (D) - 209 Register of Probate

Heidi Jordan (R) - 412 Sheriff

Hastings (I) - 181

Nichols (R) - 318

Results for JAY President/Vice President

Biden/Harris (D) - 1220

De La Fuente/Richardson (A) - 3

Hawkins/Walker (G) - 23

Jorgensen/Cohen (L) - 44

Trump/Pence (R) - 1375 U.S. Senate

Collins (R) - 1499

Gideon (D) - 974

Linn (I) - 59

Savage (I) - 130 U.S. House

Crafts (R) - 1168

Golden (D) - 1487 State Senate District 17

Black (R) - 1547

Collins (D) - 1089 State House District 74

Shelia Lyman (R) - 1368

Christina Riley (D) - 1274 Register of Probate

Heidi Jordan (R) - 2289 Sheriff

Hastings (I) - 1181

Nichols (R) - 1427 County Commissioner for District 1

Brann (R) - 1460

Maiuri (D) - 1147

Results for KINGFIELD President/Vice President

Biden/Harris (D) - 407

De La Fuente/Richardson (A) - 2

Hawkins/Walker (G) - 6

Jorgensen/Cohen (L) - 29

Trump/Pence (R) - 444 U.S. Senate

Collins (R) - 496

Gideon (D) - 327

Linn (I) - 9

Savage (I) - 53 U.S. House

Crafts (R) - 370

Golden (D) - 506 State Senate District 17

Black (R) - 497

Collins (D) - 370 State House District 112

Bourgelais (D) - 320

Skolfield (R) - 532 Register of Probate

Heidi Jordan (R) - 698 Sheriff

Hastings (I) - 349

Nichols (R) - 511

Results for NEW SHARON President/Vice President

Biden/Harris (D) - 391

De La Fuente/Richardson (A) - 2

Hawkins/Walker (G) - 12

Jorgensen/Cohen (L) - 23

Trump/Pence (R) - 528 U.S. Senate

Collins (R) - 569

Gideon (D) - 283

Linn (I) - 23

Savage (I) - 81 U.S. House

Crafts (R) - 462

Golden (D) - 486 State Senate District 17

Black (R) - 612

Collins (D) - 335 State House District 13

Bunker (R) - 457

Landry (D) - 485 Register of Probate

Heidi Jordan (R) - 795 Sheriff

Hastings (I) - 259

Nichols (R) - 683 County Commissioner for District 2

Fowler (D) - 342

Harvell (R) - 595

Results for NEW VINEYARD President/Vice President

Biden/Harris (D) - 154

De La Fuente/Richardson (A) - 2

Hawkins/Walker (G) - 4

Jorgensen/Cohen (L) - 10

Trump/Pence (R) - 293 U.S. Senate

Collins (R) - 304

Gideon (D) - 105

Linn (I) - 11

Savage (I) - 39 U.S. House

Crafts (R) - 256

Golden (D) - 197 State Senate District 17

Black (R) - 327

Collins (D) - 132 State House District 112

Bourgelais (D) - 27

Skolfield (R) - 97 State House District 114

Hall (R) - 312

Kimber (D) - 135 Register of Probate

Heidi Jordan (R) - 327 Sheriff

Hastings (I) - 134

Nichols (R) - 320

Results for PHILLIPS President/Vice President

Biden/Harris (D) - 252

De La Fuente/Richardson (A) - 3

Hawkins/Walker (G) - 9

Jorgensen/Cohen (L) - 7

Trump/Pence (R) - 385 U.S. Senate

Collins (R) - 408

Gideon (D) - 202

Linn (I) - 7

Savage (I) - 36 U.S. House

Crafts (R) - 313

Golden (D) - 336 State Senate District 17

Black (R) - 418

Collins (D) - 216 State House District 112

Bourgelais (D) - 217

Skolfield (R) - 402 Register of Probate

Heidi Jordan (R) - 504 Sheriff

Hastings (I) - 197

Nichols (R) - 442

Results for RANGELEY PLANTATION President/Vice President

Biden/Harris (D) - 57

De La Fuente/Richardson (A) - 1

Hawkins/Walker (G) - 0

Jorgensen/Cohen (L) - 1

Trump/Pence (R) - 86 U.S. Senate

Collins (R) - 95

Gideon (D) - 46

Linn (I) - 2

Savage (I) - 3 U.S. House

Crafts (R) - 77

Golden (D) - 67 State Senate District 17

Black (R) - 91

Collins (D) - 49 State House District 117

Head (R) - 92

Sessions (D) - 45 Register of Probate

Heidi Jordan (R) - 115 Sheriff

Hastings (I) - 43

Nichols (R) - 93

Results for STRONG (and Freeman Township) President/Vice President

Biden/Harris (D) - 266

De La Fuente/Richardson (A) - 2

Hawkins/Walker (G) - 8

Jorgensen/Cohen (L) - 14

Trump/Pence (R) - 526 U.S. Senate

Collins (R) - 571

Gideon (D) - 185

Linn (I) - 19

Savage (I) - 38 U.S. House

Crafts (R) - 451

Golden (D) - 353 State Senate District 17

Black (R) - 610

Collins (D) - 194 State House District 112

Bourgelais (D) - 27

Skolfield (R) - 97 State House District 114

Hall (R) - 465

Kimber (D) - 192 Register of Probate

Heidi Jordan (R) - 698 Sheriff

Hastings (I) - 227

Nichols (R) - 575

Results for TEMPLE President/Vice President

Biden/Harris (D) - 172

De La Fuente/Richardson (A) - 0

Hawkins/Walker (G) - 2

Jorgensen/Cohen (L) - 7

Trump/Pence (R) - 155 U.S. Senate

Collins (R) - 166

Gideon (D) - 134

Linn (I) - 9

Savage (I) - 22 U.S. House

Crafts (R) - 137

Golden (D) - 192 State Senate District 17

Black (R) - 204

Collins (D) - 126 State House District 114

Hall (R) - 161

Kimber (D) - 171 Register of Probate

Heidi Jordan (R) - 259 Sheriff

Hastings (I) - 109

Nichols (R) - 215 County Commissioner for District 1

Brann (R) - 179

Maiuri (D) - 146