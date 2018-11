Franklin County voting results: 12 towns now reporting

Residents were at the polls across Franklin County Tuesday, casting their votes for the next governor, a U.S. senator and house representative as well as addressing a number of state and county positions. Polls close in all towns at 8 p.m.

Results will be posted here as they come in. All results should be considered preliminary and unofficial.

Kingfield Gubernatorial Election

Alan Caron (I) - 8

Teresea Hayes (I) - 43

Janet Mills (D) - 319

Shawn Moody (R) - 326 U.S. Senate Election

Eric Brakey (R) - 261

Angus King (I) - 390

Zak Ringelstein (D) - 48 U.S. Congressional District 2 Election

Tiffany Bond (I) - 37

Jared Golden (D) - 308

William Hoar (I) - 23

Bruce Poliquin (R) - 328 State Senate District 17

Russell Black of Wilton (R) - 395

Jan Collins of Wilton (D) - 288 State House of Representatives District 112

Thomas Skolfield (R) - 427

Cynthia Soma-Hernandez (D) - 249

Judge of Probate

Ronald Aseltine (I) - 332

Margot Joly (D) - 311 County Treasurer

Quenten Clark (R) - 350

Pamela Prodan (D) - 321 Register of Deeds

Susan Black (R) - 570 District Attorney for District 3

S. Thomas Carey (R) - 260

Andrew Robinson (D) - 405 County Commissioner for District 3

Clyde Barker (R) - 553 Question 1

Yes - 247

No - 454 Question 2

Yes - 320

No - 371 Question 3

Yes - 490

No - 209 Question 4

Yes - 349

No - 346 Question 5

Yes - 435

No - 265

Rangeley Gubernatorial Election

Alan Caron (I) - 0

Teresea Hayes (I) - 31

Janet Mills (D) - 257

Shawn Moody (R) - 334 U.S. Senate Election

Eric Brakey (R) - 250

Angus King (I) - 312

Zak Ringelstein (D) - 61 U.S. Congressional District 2 Election

Tiffany Bond (I) - 36

Jared Golden (D) - 238

William Hoar (I) - 13

Bruce Poliquin (R) - 340 State Senate District 17

Russell Black of Wilton (R) - 362

Jan Collins of Wilton (D) - 253 State House of Representatives District 112

Frances Head (R) - 372

Stephanie LeBlanc (D) - 240 Judge of Probate

Ronald Aseltine (I) - 242

Margot Joly (D) - 343 County Treasurer

Quenten Clark (R) - 391

Pamela Prodan (D) - 209 Register of Deeds

Susan Black (R) - 526 District Attorney for District 3

S. Thomas Carey (R) - 300

Andrew Robinson (D) - 292 County Commissioner for District 3

Clyde Barker (R) - 525 Question 1

Yes - 235

No - 381 Question 2

Yes - 327

No - 292 Question 3

Yes - 447

No - 177 Question 4

Yes - 341

No - 278 Question 5

Yes - 409

No - 216

Strong (and Freeman Township) Gubernatorial Election

Alan Caron (I) - 0

Teresea Hayes (I) - 33

Janet Mills (D) - 250

Shawn Moody (R) - 349 U.S. Senate Election

Eric Brakey (R) - 299

Angus King (I) - 312

Zak Ringelstein (D) - 31 U.S. Congressional District 2 Election

Tiffany Bond (I) - 40

Jared Golden (D) - 245

William Hoar (I) - 13

Bruce Poliquin (R) - 338 State Senate District 17

Russell Black of Wilton (R) - 459

Jan Collins of Wilton (D) - 178 State House of Representatives District 112

Thomas Skolfield (R) - 73

Cynthia Soma-Hernandez (D) - 21 State House of Representatives District 114

Randall Hall (R) - 397

Cherieann Harrison (D) - 161

Maitland Lord (I) - 33 Judge of Probate

Ronald Aseltine (I) - 339

Margot Joly (D) - 271 County Treasurer

Quenten Clark (R) - 410

Pamela Prodan (D) - 220 Register of Deeds

Susan Black (R) - 577 District Attorney for District 3

S. Thomas Carey (R) - 267

Andrew Robinson (D) - 355 County Commissioner for District 3

Clyde Barker (R) - 562 Question 1

Yes - 185

No - 451 Question 2

Yes - 245

No - 388 Question 3

Yes - 321

No - 314 Question 4

Yes - 269

No - 360 Question 5

Yes - 340

No - 297

Jay Gubernatorial Election

Alan Caron (I) - 16

Teresea Hayes (I) - 130

Janet Mills (D) - 1032

Shawn Moody (R) - 949 U.S. Senate Election

Eric Brakey (R) - 785

Angus King (I) - 1159

Zak Ringelstein (D) - 183 U.S. Congressional District 2 Election

Tiffany Bond (I) - 129

Jared Golden (D) - 1086

William Hoar (I) - 45

Bruce Poliquin (R) - 859 State Senate District 17

Russell Black of Wilton (R) - 1095

Jan Collins of Wilton (D) - 1022 State House of Representatives District 74

Christina Riley (D) - 1301

Robert Staples (R) - 817 Judge of Probate

Ronald Aseltine (I) - 1008

Margot Joly (D) - 1065 County Treasurer

Quenten Clark (R) - 920

Pamela Prodan (D) - 1157 Register of Deeds

Susan Black (R) - 1863 District Attorney for District 3

S. Thomas Carey (R) - 731

Andrew Robinson (D) - 1349 Question 1

Yes - 782

No - 1344 Question 2

Yes - 1002

No - 1111 Question 3

Yes - 1281

No - 829 Question 4

Yes - 978

No - 1131 Question 5

Yes - 1225

No - 888

Wilton Gubernatorial Election

Alan Caron (I) - 0

Teresea Hayes (I) - 113

Janet Mills (D) - 879

Shawn Moody (R) - 836 U.S. Senate Election

Eric Brakey (R) - 669

Angus King (I) - 943

Zak Ringelstein (D) - 139 U.S. Congressional District 2 Election

Tiffany Bond (I) - 100

Jared Golden (D) - 882

William Hoar (I) - 34

Bruce Poliquin (R) - 730 State Senate District 17

Russell Black of Wilton (R) - 1127

Jan Collins of Wilton (D) - 713 State House of Representatives District 114

Randall Hall (R) - 1042

Cherieann Harrison (D) - 664

Maitland Lord (I) - 118 Judge of Probate

Ronald Aseltine (I) - 982

Margot Joly (D) - 839 County Treasurer

Quenten Clark (R) - 739

Pamela Prodan (D) - 1055 Register of Deeds

Susan Black (R) - 1624 District Attorney for District 3

S. Thomas Carey (R) - 574

Andrew Robinson (D) - 1211 Question 1

Yes - 603

No - 1246 Question 2

Yes - 945

No - 996 Question 3

Yes - 1087

No - 762 Question 4

Yes - 839

No - 1000 Question 5

Yes - 1047

No - 801

New Sharon Gubernatorial Election

Alan Caron (I) - 6

Teresea Hayes (I) - 54

Janet Mills (D) - 357

Shawn Moody (R) - 374 U.S. Senate Election

Eric Brakey (R) - 323

Angus King (I) - 402

Zak Ringelstein (D) - 62 U.S. Congressional District 2 Election

Tiffany Bond (I) - 48

Jared Golden (D) - 337

William Hoar (I) - 18

Bruce Poliquin (R) - 375 State Senate District 17

Russell Black of Wilton (R) - 487

Jan Collins of Wilton (D) - 296 State House of Representatives District 113

Paul Brown (R) - 408

Scott Landry (D) - 374 Judge of Probate

Ronald Aseltine (I) - 384

Margot Joly (D) - 356 County Treasurer

Quenten Clark (R) - 390

Pamela Prodan (D) - 358 Register of Deeds

Susan Black (R) - 681 District Attorney for District 3

S. Thomas Carey (R) - 286

Andrew Robinson (D) - 459 Question 1

Yes - 236

No - 547 Question 2

Yes - 303

No - 471 Question 3

Yes - 449

No - 327 Question 4

Yes - 334

No - 438 Question 5

Yes - 408

No - 367

Farmington Gubernatorial Election

Alan Caron (I) - 23

Teresea Hayes (I) - 157

Janet Mills (D) - 2019

Shawn Moody (R) - 1137 U.S. Senate Election

Eric Brakey (R) - 948

Angus King (I) - 1829

Zak Ringelstein (D) - 509 U.S. Congressional District 2 Election

Tiffany Bond (I) - 229

Jared Golden (D) - 1803

William Hoar (I) - 69

Bruce Poliquin (R) - 1159 State Senate District 17

Russell Black of Wilton (R) - 1620

Jan Collins of Wilton (D) - 1667 State House of Representatives District 113

Paul Brown (R) - 1278

Scott Landry (D) - 1999 Judge of Probate

Ronald Aseltine (I) - 1408

Margot Joly (D) - 1758 County Treasurer

Quenten Clark (R) - 1292

Pamela Prodan (D) - 1889 Register of Deeds

Susan Black (R) - 2779 District Attorney for District 3

S. Thomas Carey (R) - 767

Andrew Robinson (D) - 2421 Question 1

Yes - 1481

No - 1820 Question 2

Yes - 1957

No - 1314 Question 3

Yes - 2190

No - 1090 Question 4

Yes - 1961

No - 1318 Question 5

Yes - 2229

No - 1070 Walton Mill's Dam Question

Yes - 2031

No - 1195

Sandy River Plantation Gubernatorial Election

Alan Caron (I) - 0

Teresea Hayes (I) - 1

Janet Mills (D) - 46

Shawn Moody (R) - 40 U.S. Senate Election

Eric Brakey (R) - 26

Angus King (I) - 48

Zak Ringelstein (D) - 14 U.S. Congressional District 2 Election

Tiffany Bond (I) - 1

Jared Golden (D) - 49

William Hoar (I) - 1

Bruce Poliquin (R) - 35 State Senate District 17

Russell Black of Wilton (R) - 39

Jan Collins of Wilton (D) - 49 State House of Representatives District 112

Thomas Skolfield (R) - 23

Cynthia Soma-Hernandez (D) - 45 Judge of Probate

Ronald Aseltine (I) -

Margot Joly (D) - County Treasurer

Quenten Clark (R) - 35

Pamela Prodan (D) - 48 District Attorney for District 3

S. Thomas Carey (R) - 35

Andrew Robinson (D) - 48 Question 1

Yes - 36

No - 48 Question 2

Yes - 41

No - 45 Question 3

Yes - 63

No - 22 Question 4

Yes - 49

No - 38 Question 5

Yes - 57

No - 29

Temple Gubernatorial Election

Alan Caron (I) - 0

Teresea Hayes (I) - 21

Janet Mills (D) - 150

Shawn Moody (R) - 100 U.S. Senate Election

Eric Brakey (R) - 81

Angus King (I) - 159

Zak Ringelstein (D) - 33 U.S. Congressional District 2 Election

Tiffany Bond (I) - 16

Jared Golden (D) - 147

William Hoar (I) - 9

Bruce Poliquin (R) - 100 State Senate District 17

Russell Black of Wilton (R) - 157

Jan Collins of Wilton (D) - 111 State House of Representatives District 114

Randall Hall (R) - 118

Cherieann Harrison (D) - 130

Maitland Lord (I) - 19 Judge of Probate

Ronald Aseltine (I) - 119

Margot Joly (D) - 137 County Treasurer

Quenten Clark (R) - 112

Pamela Prodan (D) - 152 Register of Deeds

Susan Black (R) - 231 District Attorney for District 3

S. Thomas Carey (R) - 74

Andrew Robinson (D) - 192 Question 1

Yes - 107

No - 160 Question 2

Yes - 140

No - 127 Question 3

Yes - 178

No - 92 Question 4

Yes - 135

No - 135 Question 5

Yes - 163

No - 108

Carrabassett Valley Gubernatorial Election

Alan Caron (I) - 2

Teresea Hayes (I) - 24

Janet Mills (D) - 250

Shawn Moody (R) - 145 U.S. Senate Election

Eric Brakey (R) - 109

Angus King (I) - 282

Zak Ringelstein (D) - 33 U.S. Congressional District 2 Election

Tiffany Bond (I) - 20

Jared Golden (D) - 248

William Hoar (I) - 22

Bruce Poliquin (R) - 120 State Senate District 17

Russell Black of Wilton (R) - 169

Jan Collins of Wilton (D) - 236 State House of Representatives District 112

Thomas Skolfield (R) - 203

Cynthia Soma-Hernandez (D) - 207 Judge of Probate

Ronald Aseltine (I) - 167

Margot Joly (D) - 227 County Treasurer

Quenten Clark (R) - 176

Pamela Prodan (D) - 227 Register of Deeds

Susan Black (R) - 338 District Attorney for District 3

S. Thomas Carey (R) - 137

Andrew Robinson (D) - 273 County Commissioner for District 3

Clyde Barker (R) - 321 Question 1

Yes - 151

No - 291 Question 2

Yes - 277

No - 158 Question 3

Yes - 345

No - 94 Question 4

Yes - 284

No - 153 Question 5

Yes - 331

No - 108

Chesterville Gubernatorial Election

Alan Caron (I) - 1

Teresea Hayes (I) - 42

Janet Mills (D) - 299

Shawn Moody (R) - 299 U.S. Senate Election

Eric Brakey (R) - 266

Angus King (I) - 334

Zak Ringelstein (D) - 43 U.S. Congressional District 2 Election

Tiffany Bond (I) - 39

Jared Golden (D) - 308

William Hoar (I) - 19

Bruce Poliquin (R) - 272 State Senate District 17

Russell Black of Wilton (R) - 408

Jan Collins of Wilton (D) - 235 State House of Representatives District 114

Randall Hall (R) - 266

Cherieann Harrison (D) - 182

Maitland Lord (I) - 186 Judge of Probate

Ronald Aseltine (I) - 304

Margot Joly (D) - 312 County Treasurer

Quenten Clark (R) - 310

Pamela Prodan (D) - 313 Register of Deeds

Susan Black (R) - 566 District Attorney for District 3

S. Thomas Carey (R) - 226

Andrew Robinson (D) - 394 Question 1

Yes - 217

No - 430 Question 2

Yes - 280

No - 367 Question 3

Yes - 388

No - 255 Question 4

Yes - 276

No - 368 Question 5

Yes - 326

No - 318