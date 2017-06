Mt. Abram High School honor roll

Mt. Abram High School fourth quarter honor roll

High Honors- 93 or above in all full credit academic subjects

Grade 12: Brianna Hinkley, Brooke-Lynn Hinkley, Alexis Poulin, Senna Reid, Alora Ross, Britney Sargent, Olivia Scott, Avery Taylor

Grade 11: Cailyn Lagassie, Tyler Sweetser

Grade 10: Alexis Ambroise, Zoya Bishop, Benjamin Butterfield, Alice Cockerham, Hailey Fenwick, Silas Hayden, Kiley Holt, David Kidd, Carrie Morgan, Katherine Renshaw, Summer Ross, Dillan Wells

Grade 9: Evan Allen, Shyan Frye, Mila Long-Frost, Denny Marble, Jackson Masterson, Allison Pinkham, Ethan Powell, MaryGold Silver

Honors- 85 or above in all full credit academic subjects

Grade 12: Sean Allen, Abigayle Brackley, Brooke Daggett, Autumn Hinkley, Glendon Howard, Megan Marble, Risa Marble, Mason Strunk, Brian Taylor, Tiernan Tooker

Grade 11: Sarah Andrews, Emma Berube, Kasie Hudson, Kaitlyn Jansky, Kai Mahar, Katrina Maxsimic, Kaci Presby, Daniel Quinonez, Chenoa Savage, Reed Stevens, Kelsey Wood

Grade 10: Jack Deming, Ashley LaGross, Brett Moon, Serena Sitz, Jocelyn Stevens, Kevin Viles,

Nathan White

Grade 9: Shyanne Bryant, Jacob Butterfield, India Coolong, Isaiah Finn, Tyson Hill, Braydee Hinkley, Danielle Howard, Guinevere Howard-Sharkey, Tyler Jensen, Jonathan Jordan, Baylie McLaughlin, Jacob O’Donal, Jacquelynn Plog, Celeste Reid, Isabel Roderick, Emma Root, Hope Silver, Hailey Walker, Harrison Walters, Guinevere Webster

Honorable Mention- 85 or above in four full credit academic subjects and 74 or above in all other subjects

Grade 12: Nathan Boyce, Shania Campbell, Nathan Cook, Wyatt Haynes, Machaon Henderson, Alisha Knowles, Akayla Longley, Rebecca Reed, Taylor Reed, Vernon X.P. Romanoski, Bonnie Walston, Caleb Warren, Taylor Williams

Grade 11: Carrie Burdin, Zebadiah Coolong, Jack Eustis, Dante Gerardi, Abaigael Holland, Lindsay Huff, Trevor Hupper, Evan MacKay, Alfred Root, Samuel Storer, Tor Tooker, Daniel Webber, Leah Withee

Grade 10: Carter Andrews, Hunter Bate, Maya Caron, Samuel DeFroscia, Autumn Fournier, Rylee Handrahan, Taylor Lane, Alana Mahar, Joanie Mitchell, Ethan Ross, Hailee Rowe, Dylan Starbird, Jasmine Sylvester

Grade 9: Zoe Daggett, Jade Davis, Christy Emery, Bryce Fitzpatrick, Hannah Holland, River Horn, Jonathan Luce, Nathan Luce, Nicholas Poulin, Yvonne Provencher, Taitianna Quinonez, Chandler Rollins, Noah Rush, Gage Smith, Sage Webster