Mt. Abram High School Honor Roll for Third Quarter January 23 through March 31.

High Honors: 93 or above in all full credit academic subjects

Grade 12​: Tristen Beeney, Abigayle Brackley, Brooke-Lynn Hinkley, Glendon Howard, Katlyn Marble, Risa Marble, Alexis Poulin, Senna Reid, Alora Ross, Britney Sargent, Olivia Scott, Avery Taylor, Tiernan Tooker

Grade 11:​ Chenoa Savage

Grade 10:​ Alexis Ambroise, Maya Caron, Alice Cockerham, Hailey Fenwick, Silas Hayden, Kiley Holt, Ashley LaGross, Taylor Lane, Katherine Renshaw, Summer Ross

Grade 9:​ Evan Allen, Shyan Frye, Braydee Hinkley, Mila Long-Frost, Allison Pinkham, Ethan Powell, Emma Root, Abigail Silver, MaryGold Silver, Harrison Walters

Honors: 85 or above in all full credit academic subjects

Grade 12:​ Sean Allen, Cassidy Burbank, Brooke Daggett, Autumn Hinkley, Brianna Hinkley, Megan Marble, Rebecca Reed, Taylor Reed, Vernon Romanoski, Sally Stevens

Grade 11:​ Sarah Andrews, Denesha Begin, Emma Berube, Jack Eustis, Casey Holt, Kaitlyn Jansky, Cailyn Lagassie, Reed Stevens, Tyler Sweetser, Kelsey Wood

Grade 10: ​ Hunter Bate, Zoya Bishop, Benjamin Butterfield, Jack Deming, David Kidd, Alana Mahar, Brett Moon, Carrie-Ann Morgan, Serena Sitz, Dylan Starbird, Jocelyn Stevens, Dillan Wells, Nathan White

Grade 9:​ Shianne Bryant, Jacob Butterfield, India Coolong, Zoe Daggett, Lydia Dicentes, Christy Emery, Bryce Fitzpatrick, Tyson Hill, Hannah Holland, River Horn, Jonathan Jordan, Jonathan Luce, Denny Marble, Jackson Masterson, Baylie McLaughlin, Jacob O’Donal, Jacquelynn Plog, Yvonne Provencher, Celeste Reid, Alexis Robbins, Isabel Roderick, Chandler Rollins, Gage Smith, Hailey Walker, Guinevere Webster

Honorable Mention: 85 or above in four full credit academic subjects and 74 or above in all other subjects

Grade 12:​ Nathan Boyce, Brendan Bracy, Shania Campbell, Riley Davenport, Wyatt Haynes, Machaon Henderson, Alisha Knowles, John May, Mason Strunk, Isabella Wells, Krista Wilson

Grade 11:​ Abaigael Holland, Kasie Hudson, Lindsay Huff, Evan MacKay, Kai Mahar, Kaci Presby, Daniel Quinonez, Tor Tooker, Denver Vandrey, Joseph Warnock, Tristan Woodbury

Grade 10:​ Carter Andrews, Nicholas Berry, Samuel DeFroscia, Autumn Fournier, Adam Perry, Ethan Ross, Hailee Rowe, Jasmine Sylvester, Austin Warren, Michael White

Grade 9:​ Jobie Bachelder, Makenzi Barker, Caleb Bracy, Lauren Elliott, Isaiah Finn, Danielle Howard, Tyler Jensen, Nathan Luce, Emily Pinkham, Nicholas Poulin, Taitianna Quinonez, Noah Rush