Mt. Abram High School second quarter Honor Roll

HIGH HONORS: 93 or above in ALL academic subjects

Grade 12: Joshua Ireland, Clara Logan, Trenton Reed, Patrick Storer, Camryn Wahl, Hunter Warren

Grade 11: Sara Galusha, Emily Marden, Wyatt Sieminski, Caleb Thibodeau, Cameron Walters

Grade 10: Josey Arms, Madison Contreras, Savina Sherwood

Grade 9: Brooke Douglass, Baylis Eggleston, Ryleigh Frost, Payton Mitchell, Martha Morrill, Alexandria Tripp, Lindsey White

HONORS: 85 or above in ALL academic subjects

Grade 12: Aliya Boyce, Meika Caron, Gabe Emery, Troy Hupper, Alice MacKay, Austin Marden, Katie Lee McGarvey, Kenyon Pillsbury, Parker Ross, Brecken Sargent, Cade Tooker

Grade 11: Ian Allen, Zekariah Coolong, Brooklyn Fitzpatrick, Cassandra Hobbs, Martin Kelley, Emily Kidd, Emily O’Neil, Trevor Phelps, Brenden Williamson, Winter Zeihler

Grade 10: Carter Chase, Lily Day, Nolan Dyer, Kiley Franklin, Michaela Morgan, Isabella Norster, Emily Pillsbury, Olivia Roderick, Julia Wells, Abigail Wilcox

Grade 9: Carter Butterfield, Isabelle Danala, Willow Emery, Logan Gibson, Katelyn Holt, Mathias Long-Frost, Trey Reed, Bear Rollins, Aiyana Savage, Alyssa Sniadecki, Kalley Starbird, Morgan Thibodeau, Randi White

HONORABLE MENTION: 85 or above in all academic subjects, except one which can be no lower than a 74

Grade 12: Carter Andrews, Ethan Cockerham, Kaylee Knight, Madison Phelps, Declan Stanley, Benjermyn Starbird, Sebastian Sylvester

Grade 11: Jaiden Bachelder, Haley Bate, Isabella Cain, Kaydence Dunn, Jaelyn Robison, Kana Sherwood, Brynna Zelie

Grade 10: James Haynes, Charlotte Mitchell, Emily Moore, Willow Norton, Edward Pease, Kaden Pillsbury, Frank Provencher, MacKenna Targett, Mathew Dylan Thorne, Thomas Toothaker, Jeffrey Warnock

Grade 9: Tanya Darlin, Nadia Davis, Izabella Dereszynski, Andrew Robinson, Ethan Sniadecki