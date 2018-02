Mt. Abram honor roll

STRONG - The honor roll for Mt. Abram High School second quarter:

High Honors 93 or above in all full credit academic subjects.

Grade 12: Sarah Andrews, Bryce Werzanski, Kelsey Wood

Grade 11: Alice Cockerham, Taylor Lane, Alana Mahar, Joanie Mitchell, Katherine Renshaw

Grade 10: Shyan Frye, Mila Long-Frost, Jackson Masterson, Ethan Powell, Yvonne Provencher, Hailey Walker

Grade 9: Benjamin DeBiase, Troy Hupper, Katie McGarvey, Patrick Storer, Camryn Wahl

Honors 85 or above in ALL full credit academic subjects

Grade 12: Kasie Hudson, Lindsay Huff, Kaitlyn Jansky, Sierra Kempton, Cailyn Lagassie, Alfred Root, Chenoa Savage, Brandon Smith, Reed Stevens, Sam Storer, Tyler Sweetser

Grade 11: Alexis Ambroise, Carter Andrews, Zoya Bishop, Benjamin Butterfield, Maya Caron, Hailey Fenwick, Kiley Holt, David Kidd, Ashley LaGross, Jonathan Maidman, Brett Moon, Summer Ross, Serena Sitz, Jocelyn Stevens, Dillan Wells, Nathan White

Grade 10: Evan Allen, Shianne Bryant, India Coolong, Zoe Daggett, Lauren Elliott, Isaiah Finn, Hannah Holland, Danielle Howard, Jacob O’Donal, Allison Pinkham, Jacquelynn Plog, Taitianna Quinonez, Celeste Reid, Chandler Rollins, Emma Root, Hope Silver, Jasmine Tripp, Guinevere Webster

Grade 9: Aliya Boyce, Kasy Brault, Logan Donovan-Legere, Brian Thane Dustin, Kalee Hill, Joshua Ireland, Kaylee Knight, Cassidy Lakin, Clara Logan, Austin Marden, Madison Phelps, Brecken Sargent, Declan Stanley, Sabastian Sylvester, Liberty Taylor, Michael Wallace

Honorable Mention 85 or above in four full credit academic subjects and 74 or above in all other subjects

Grade 12: Denesha Begin, Emma Berube, Jack Eustis, Christopher Fecteau, Dante Gerardi, Abaigael Holland, Evan MacKay, Kai Mahar, Denver Vandrey

Grade 11: Alex Andrews, Nicholas Berry, Samuel DeFroscia, Autumn Fournier, Rylee Handrahan, Ethan Ross, Hailee Rowe, Kevin Viles, Austin Warren

Grade 10: Ashley Beliveau, Jacob Butterfield, Jade Davis, Lydia Dicentes, Christy Emery, Bryce Fitzpatrick, River Horn, Tyler Jensen, Jonathan Jordan, Denny Marble, Baylie McLaughlin, Emily Pinkham, Nicholas Poulin, Alexis Robbins, Isabel Roderick, MaryGold Silver, Gage Smith, Sage Webster

Grade 9: Daniel Brown, Meika Caron, Ethan Cockerham, Daisy Emery, Myles Lynch, Alice MacKay, Hannah Maynard, Matthew Mitchell, Kenyon Pillsbury, Jessie Quinonez, Trenton Reed, Parker Ross, Rachel Stewart, Dalton Thurlow, Hunter Warren, Andrew Wood