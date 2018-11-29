Mt. Blue High School first quarter honor roll
FARMINGTON - The Mt. Blue High School honor roll for the first quarter of the 2018-19 school year.
Highest Honors
Alanna Ames, Lindsay Arsenault, Katherine Brittain, Shanice Brown, Jenna Campbell, Michael Chalmers, Hope Chernesky, Emmalee Clark, Autumn Conklin, Tomas Cundick, Jacelyn Daggett, Conor Damon, Eleanor DeCarolis, Isabelle Decker, Evan Downing, Leia Durrell, Maya Dustin, Leda Fletcher, Sebastian Fournier, Daphne French, Marleigh Gaboury, Daphne Giampietro, Emily Goss, Lauren Gould, Paige Gray, Alexys Greenman, James Guillaume, Zachary Gunther, Lucien Hammond, Molly Harmon, Sylvie Haslam, Ryan Haszko, Julia Hatch, Taegan Heath, Maeve Hickey, Valerianne Hinkley, Emily Holmes, John Howard, Natalie Howard, Hunter Hutchins, Valerie Jackson, Rowan Jellison, Kevon Johnson, Evan Jones, Jackson Joyce, Nevaeh Kalchik, Alena Knox, Shaylynn Koban, Kaitlyn Ladd, Helene Leithe, Mackenzie Libby, Zhanbo Lin, Adam Loewen, Aaron MacDonald, Christopher Marshall, Breanna Maxim, Alexandra McAuley, Ethan McIntosh, Jillian Muradian, Matthew Otte, Marielle Pelletier, Hallie Pike, Lauren Pinkham, Kamy Pooler, Katelynn Remick, Garrett Reynolds, Courtney Richard, Brynne Robbins, Gabriel Robinson, Elysia Roorbach, Hailey Rose, Michelle Seaberg, Chelsea Seabold, Makenzie Seaward, Joshua Smith, Samuel Smith, Talazen Smith, Katrina Sprague, Hali Swiney, Caleb Talbot, Amber Tewksbury, Emmett Trafton, Donald Tyler, Haley Walsh, Logan Whitley, Avery Whitney, Mia Willingham, Brandon Winter, Elijah Yeaton and Caleb Young.
High Honors
Natasha Abbott, Aliza Adams, Erina Akatsu, Kaden Allen, James Anderson, James Archer, Emily Arsenault, Gabrielle Austin, Brittany Bailey, Dillon Baker, Megan Baker, Eleanor Bannerman, Scott Barber, Calvin Beale, Ashton Beaudoin, Ayden Beisaw, Sidney Belanger, Grace Bell, John Bell, Chelsie Berkey, Mason Biello, Dawson Black, Jada Blake, Robert Blethen, Brooke Bolduc, Abriel Bordeau, Savanna Bowen, Rylee Briggs, Taylor Brisard, Andre Burnell, Josiah Burrows, Isaac Cardona, Matthew Chalmers, Alexsis Chapman, Garrett Chase, Andy Chen, Amisha Choudhary, Johnathan Cliche, Ethan Collins, Carolyn Coolidge, Korinne Coolidge, Kyle Couture, Abigail Cramer, Carrianne Crockett, Jacob Crockett, Seth Crowe, Kahryn Cullenberg, Jack Cushman, Ceirra Daku, Olivia Dalrymple, Mariel Damon, Khloe Dean, Aidan DeCarolis, Emma Delaney, Zackary Delano, Olyvia DePasquale, Kaitlyn Deschenes, Hailey DiStefano, Kelsey Dorman, Haven Doyle, Kayla Drake, Riley Drummond, Charles Eng, Ryan Erb, Jacob Farnham, Sierra Fay, Alejandro Fernandez, Elizabeth Florian, Nathaniel Foster, Nicholas Fraser, Amelia Frederic, Hailey Frost, James Gerrish, Dominic Giampietro, Isabelle Gipson, Hunter Gleason, Odalis Gonzalez, Samuel Goodspeed, Mazie Gordon, Hunter Gray, Angel Greenman, Alexander Grimanis, Madeleine Guerrette, Angela Guppy, Alexander Gurney, Katie Gurney, Michael Gurney, Molly Gurney, Caleb Haines, Stephanie Hamel, Alex Hardy, Cheyanne Hatch, Jacob Hawkins, Hunter Haynes, Henry Hilton, Levi Hiltz, Dylan Hinkley, Aubrey Hoes, Katherine Holmes, Logan Holmes, Evan Hornbach, Kali Howard, Lauren Howatt, Maggie Hufnagel, Gretchen Huish, Colin Hutchins, Anna Hyde, Shelby Iverson, Annaset Jackson, Kayla Jamison, Brady Jewell, Alexis Johnson, Tyreiq Johnson, Matthew Joseph, Samuel Judkins, Hailey Kaminsky, Jack Kearing, Rylee Keaten, Brooklynn Keene, Ashley Kenney, Lilly Kenney, Jennifer Kerr, Alexis Knox, Sol LaBelle, Erin Ladd, Mackenzie Latimer, Alexander LeBlanc, Bailey Levesque, Jade Lewis, Derek Libby, Evan Lowell, RyLeigh Macomber, Mikaeel Malik, Benjamin Marcotte, Iliana Marquez, Elle Marshall, Gracie Marston, Michaella Martin, Calley McCourt, Sadie McDonough, Jacob Mealey, Hunter Meeks, Alexis Meisner, Chloe Menthe, Lexi Mittelstadt, Izabel Morin, Zackary Morrell, Jack Murray, Benjamin Nicholas, Elizabeth Nicholas, Hayden Nile, Riley Nutting, Megan O'Donnell, Haylee Ogden, Dominik Otte, Nicholas Paradis, Mary Parker, Lairyn Paul, Ryley Pease, William Perreault, Samantha Piccolo, Sophia Pires, Daisy Quinn, Megan Rackliff, Colby Ranger, Malia Ranger, Devin Reed, Bradie Reynolds, Kiely Reynolds, Keegan Roberts, Dionica Robinson, Preston Ross, Mason Rowe, Tuwanon Sangthong, Kennady Savage, Olivia Schanck, Doran Scott, Caela Seeley, Colby Sennick, Trevor Sennick, Emily Shackley, Miriam Sinclair, Caleb Sinkinson-Brown, Bryar Smith, Hunter Smith, Jacob Smith, Madisyn Smith, Maya Smith, Noah Smith, Autumn Smothers, Tricia Souther Bowering, Rachel Spear, Breanna Sprague, Jenessa Stanley, Eva-Marie Stevens, Logan Stevens, Ella Stone, Evan Stone, Cassidy Strunk, Chloe Sweetser, Trinity Titus, Marena Trask, Rena Voter, Claire Wagner, Alexis Walker, Allyson Walsh, Lauryn Walston, Noah Ward-Rubin, Kimberly Webster, Aidan Welch, Emma White, Makinzy Whitney, Hannah Wilbur, Evan Wilcox, Alaina Wilkins, Emily Willett, Erick Williamson, Malia Witherell and Caitlin Zamboni.
Honors
Lexi Belanger, Tristan Bouchard, Jennyce Campbell, David Cowett, Austin Doucette, Jackson Eustis, Summer Fay, Jeremy Freier, Nathan Gregory, Jenna Hanrahan, Kile Heikkinen, Dmitriy Hupp, Breanna Inman, John Knapp, Clayton McCarthy, Erin Meng, Collin Pearson, Jocelynn Potter, Aislynn Provencher, Tyler Remick, Brayden Richards, Isabelle Rogers, Phoebe Rogers, Riley Samson and Samual Scott.
1 Responses »
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Congrats to everyone. Its so great seeing so many kids making this list, including many of our athletes.
Valerianne - job well done kiddo! We love you!