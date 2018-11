Mt. Blue High School first quarter honor roll

FARMINGTON - The Mt. Blue High School honor roll for the first quarter of the 2018-19 school year. Highest Honors Alanna Ames, Lindsay Arsenault, Katherine Brittain, Shanice Brown, Jenna Campbell, Michael Chalmers, Hope Chernesky, Emmalee Clark, Autumn Conklin, Tomas Cundick, Jacelyn Daggett, Conor Damon, Eleanor DeCarolis, Isabelle Decker, Evan Downing, Leia Durrell, Maya Dustin, Leda Fletcher, Sebastian Fournier, Daphne French, Marleigh Gaboury, Daphne Giampietro, Emily Goss, Lauren Gould, Paige Gray, Alexys Greenman, James Guillaume, Zachary Gunther, Lucien Hammond, Molly Harmon, Sylvie Haslam, Ryan Haszko, Julia Hatch, Taegan Heath, Maeve Hickey, Valerianne Hinkley, Emily Holmes, John Howard, Natalie Howard, Hunter Hutchins, Valerie Jackson, Rowan Jellison, Kevon Johnson, Evan Jones, Jackson Joyce, Nevaeh Kalchik, Alena Knox, Shaylynn Koban, Kaitlyn Ladd, Helene Leithe, Mackenzie Libby, Zhanbo Lin, Adam Loewen, Aaron MacDonald, Christopher Marshall, Breanna Maxim, Alexandra McAuley, Ethan McIntosh, Jillian Muradian, Matthew Otte, Marielle Pelletier, Hallie Pike, Lauren Pinkham, Kamy Pooler, Katelynn Remick, Garrett Reynolds, Courtney Richard, Brynne Robbins, Gabriel Robinson, Elysia Roorbach, Hailey Rose, Michelle Seaberg, Chelsea Seabold, Makenzie Seaward, Joshua Smith, Samuel Smith, Talazen Smith, Katrina Sprague, Hali Swiney, Caleb Talbot, Amber Tewksbury, Emmett Trafton, Donald Tyler, Haley Walsh, Logan Whitley, Avery Whitney, Mia Willingham, Brandon Winter, Elijah Yeaton and Caleb Young.

