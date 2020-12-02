Mt. Blue High School Quarter 1 Honor Roll
Highest Honors
Emily Arsenault, Chloe Artis, Magnus Augustin, Cole Baker, Mason Biello, Levi Bogar, Noah Bogar, Chandler Briggs, Luke Brown, Kelsie Butterfield, Emma Casavant, Jacob Caton, Hope Chernesky, Samantha Clark, Delia Colello, Vivian Cormier, Kole Cousineau, Abigail Cramer, Leona Croteau, Teagan Daley, Olivia Dalrymple, Isabelle Decker, Jet Decker, Jeffrey DePasquale, Klay Dunning, Sawyer Farmer, Daphne Giampietro, Abigail Goodspeed, Joshua Greenlaw, Esther Hall, Nathan Hall, Emily Hammond, Lucien Hammond, Sylvie Haslam, Abigail Hatch, Autumn Hensley, Jasper Hodgkin, Emily Holmes, Lauren Howatt, Connor Hufnagel, Dmitriy Hupp, Tyreiq Johnson, Astrid Jones, Kamryn Joyce, Molly Kearing, Zak Koban, Kaitlyn Ladd, Cassandra Lavoie, Maelyn Leighton, Derek Libby, Evan Lowell, Emily Maxim, Sadie McDonough, Riley Nutting, Megan O'Donnell, Noah Prescott, Natalie Ranger, Bridget Reusch, Moriah Reusch, Chloe Roberts, Maurice Romanyshyn, Gracie Ross, Ryker Samson, Katy Shackley, Joshua Smith, Maya Smith, Tricia Souther Bowering, Rachel Spear, Jacob St. Pierre, Kaylee Sterling, Amelia Tierney, Haley Walsh, Lauryn - Jaimie Walston, Finley Ward, Russell Wheeler, Justin Widen, Mia Willingham, Isaac Wrigley, Kathleen Yeaton
High Honors
Natasha Abbott, Madison Allen, Lindsay Arsenault, Carley Austin, Brittany Bailey, Lexi Belanger, Braeden Bickford, Allison Blauvelt, Savanna Bowen, Roger Briscoe, Kellsie Buzzell, Elsie Campbell, Lucinda Carroll, Martha Carter, Emma Charles, Katie Conant, Mason Cox, Leah Crogan, Tomas Cundick, Ashlynn Dailey, Holly Dowling, Kayla Drake, Emma Dunn, Dasani Dupree, Dylan Farmer, Elizabeth Florian, Dominik Flukey, Mckella Ford, Caleb Foster, Kendall Foster, Jillian Gamage, Justin Grant, Alex Hardy, Jackson Hardy, Reese Harris, Henry Hilton, Cayden Hinkley, Natalie Howard, Jay Hutchins, Nathaniel Hutchins, Hailey Inman, Alexis Knox, Shaylynn Koban, Braxton Malcore, Allyson McCabe, Garrett McDonald, Eryn Parlin, Reagan Pratt, Daisy Quinn, Megan Rackliff, Austin Ragsdale, Lillian Reed, Nadia Reeves, Lilly Richards, Charles Stevens, Andrew Sutton, Callahan Towle, Rui Wang, Hannah Wilbur, Timothy Williamson, Grace Willingham, Carson Zundel
Honors
Taegan Heath, Shelby Iverson, Toby Lindsay, Calley McCourt, Jacob Moody, Zachary Santesse, Mason Theriault, Emily Willett