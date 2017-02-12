Mt. Blue High School’s second quarter Honor Roll
Mt. Blue High School's Q2 Honor Roll 2016-2017:
Highest Honors
Benjamin Andrews, Grace Andrews, Horisun Antunee, Ethan Bachelder, Tucker Barber, Madison Bard, Kasadie Barker, Ian Berry, Marah Black, Katherine Brittain, Elizabeth Burke, Taylor Burke, Ashley Burnham, Nicolas Cadima, Haley Caswell, Garrett Chase, Cally Chick, Emmalee Clark, Jillian Conant, Kahryn Cullenberg, Abbigayl Czajkowski, Eleanor DeCarolis, Lyndsey Decker, Cole Dorman, Marshall Doyon, Anna Dunbar, George Edmunds, Thomas Eng, Alexia Flannery, Alora Fletcher, Emiliano Flores, Kayleigh Fontaine, Ian Goding, Mazie Gordon, Alexys Greenman, Madeleine Guerrette, Thaddeus Gunther, Zachary Gunther, Michael Gurney, Molly Gurney, Emma Haines, Madison Hambrick, Molly Harmon, Dylan Harris, Phoebe Haslam, Andrew Haszko, Ryan Haszko, Brian Hayes, Maeve Hickey, Maggie Hickey, Allison Hodgdon, Katherine Holmes, Abigail Howell, Gretchen Huish, Jessie Hutchinson, Matthew Hyde, Rowan Jellison, Hailey Kaminsky, Chelsea Kane, Kayla Kenney, Alena Knox, Azayja Lamb, Hannah LeClair, Kayla LeGrand, Whitney Levesque, River Lisius, Brody Looney, Samuel MacDonald, Thomas Marshall, Michaella Martin, Breanna Maxim, Alexandra McAuley, Tristin McFarlane, Ethan McIntosh, Gian Mendez Noviello, Lexi Mittelstadt, Heaven Moore, Kayleigh Morse, Jack Murray, Matthew Otte, Nicholas Parsons, Ashlynn Pease, Marielle Pelletier, Miles Pelletier, Erica Phelps, Nathalie Pierce, Hallie Pike, Lauren Pinkham, Sophia Pires, Kamy Pooler, Julia Ramsey, Krystie Ridley, Gabriel Robinson, Corey Rogers, Nolan Rogers, Elysia Roorbach, Hailey Rose, Darby Sabin, Aidan Salisbury, William Salisbury, Olivia Schanck, Chelsea Seabold, Makenzie Seaward, Evan Stone, Liana Sweeney, Caleb Talbot, Amber Tewksbury, Makao Thompson, Michael Titus, Emmett Trafton, Caitlin Underwood, Emily Virgin, Rena Voter, Reed Wells, Kayla White, Logan Whitley, Brooklynn Winters, Malia Witherell, Youzhou Xu, Elijah Yeaton, Caitlin Zamboni, Sawyer Zundel;
High Honors
Aliza Adams, Jennell Allen, Alanna Ames, Ethan Andrews, Madison Archer, Mikahla August, Megan Baker, Remington Barden, Desarae Begin, John Bell, Chelsie Berkey, Tashia Berkey, Katherine Blauvelt, Brooke Bolduc, Hunter Bolduc, Tristan Bouchard, Gavin Bridges, Rylee Briggs, Kayleigh Brisard, Adriana Burnham, Hayden Camfferman, Isaac Cardona, Brianna Caron, Matthew Chalmers, Meghan Charles, Brandon Clemenz, Jessica Clouser, Joseph Crandall, Denver Crockett, Jack Cushman, Jocelyn Daggett, Katalin Daku, Conor Damon, Mariel Damon, Addisyn Davis, Zachary Davis, Selene Doran, Evan Dorr, Riley Drummond, Brandon Durrell, Leia Durrell, Maya Dustin, Alexandria Emery, Natasha Essman, Sierra Fay, Gracie Foss, Nicholas Foy, Amelia Frederic, William Frederic, Marleigh Gaboury, Allie Galkowski, Dominic Giampietro, Quinn Giustra, Colbey Goozey, Sierra Goozey, Skyler Gordon, Caitlyn Grant, Tyler Gray, Joseph Gregory, Beonca Gross, Courtney Grundy, James Guillaume, Laura Gunter, Angela Guppy, Shantel Hallman, Mikayla Hamlin, Jenna Hanrahan, Rebecca Harmon, Rachel Harvell, Julia Hatch, Sage Hathaway, Edward Hebert, Jacques Hebert, Kile Heikkinen, Kaitlin Higgins, Levi Hiltz, Valerianne Hinkley, Caleb Hodsdon, Evan Hornbach, Kali Howard, Maggie Hufnagel, Zoe Huish, Colin Hutchins, Hunter Hutchins, Breanna Inman, Annaset Jackson, Brianna Jackson, Trevayne Jackson, Valerie Jackson, Jonathan Jacques, Kevon Johnson, Andrea Jones, Aliya Kaldybayeva, Sierra Keim, Audrey Keith, Brandan Kelleher, Ashley Kenney, Lilly Kenney, Kameron Keoskie, Jennifer Kerr, Richard King, Elizabeth Kirk Phair, Julianna Labul, Maxwell Labul, Floyd Ladd, Madison Ladd, Mackenzie Latimer, Jordyn Lawrence, Kyla LeGrand, Madison Lehigh, Jonathan Lesko, Bailey Levesque, Mackenzie Libby, Yiwei Lin, Lauren Littlefield, Kain Lovejoy, Julia Lowell, Aaron MacDonald, Britnie Macomber, Morgon-Ashli Macomber, Nathan Marr, Christopher Marshall, Griffin Mayhew, Erika McArthur, James McBean, Clayton McCarthy, Samuel McFarlane, Abram Meader, Jacob Mealey, Jacob Miller, Bretton Mosher-Clark, Colton Nason, Ryan Nelson, Hayden Nile, Isac Osborne, Nicholas Paradis, Ashley Parlin, Lairyn Paul, Gage Perry, Alex Philbrick, Macey Phillips, Alexander Platt, Megan Platt, Randall Pollis, Morgan Polson, Wylie Post, Aislynn Provencher, Nathaniel Rackliff, Isaiah Reid, Katelynn Remick, Bradie Reynolds, Cheyenne Reynolds, Garrett Reynolds, Leahannah Ridley, Dionica Robinson, Ezekiel Robinson, Preston Ross, Jack Ryan, Adeline Schanz, Brittany Scott, Cedar Seantea, Caela Seeley, Beau Smith, Hunter Smith, Jordan Smith, Noah Smith, Samuel Smith, Talazen Smith, Renee Solis, Emma Stinson, Samuel Stinson, Joshua Strout, Jebidiah Sullivan, Mikayla Swett, Jeremy Theriaque, Isabelle Thomas, Alden Thompson Vought, Finn Towle, Shaleigh Trask, Jasmine Tripp, Faith Tyler, Aidan Underwood, Noah Ward-Rubin, Cordell Welch, Avery Whitney, Makinzy Whitney, Shania Wilbur, Ashley Wiles, Selena Willette, Kenneth Williamson, Sylvia Williamson, Iva Willis, Jared Winslow, Brandon Winter, Courtney Withey, Yuchen Wu;
Honors
Amos Abbott, James Anderson, David Cowett, Jacelyn Daggett, Patrick Donaghue, Ashlynne Donovan, Gabrielle Edwards, Lauren Elliott, Jackson Eustis, Bailey Finnegan, Dominick Frank, Matthew Gallant, Caleb Hall, Casey Hollingsworth, Cooper Hollingsworth, Cortnie Ladd, Gracie Marston, Justin Mathieu, Katelyn Pond, Jocelynn Potter, Courtney Richard, Bailey Smith, Chance Swett, Julian Thomson, Wyatt Viles.
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