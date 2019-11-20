Mt. Blue Middle School Honor Roll
Grade 6 - High Honors
Grace Allen, Nathalie Baker, Tyler Beach, Nicholas Bell, Nina Bogar, Issac Chick, Daniela Cundick, Addison Decker, Wyatt Dorr, Luke Doscinski, Tucker Fitch, Kallee Foss, Carly Greenleaf, Molly Hambrick, Dylan Hamlin, Benjamin Hatch, Gabriel Heath, Liliana Huntley, Oakley Hutchinson, Kali Judkins, Elijah Kalchik, Kooper Keller, Lucy-Anne Knowles, Preston Labbe, Olivia Lake, Sadie Lee, Benjamin Lewis, Kensley Malcore, Leah Michaud, Adelaide Minton, Kaley Moller, Maddyson Niblick-Goodwin, Avery Oliver, Nicholas Overton, Molly Patterson, Ivey Rackliff, Nicholas Rackliff, Tyler Rackliff, Henry Renaud, Julian Reynolds, Brooke Roy, Patti Sico, Elizabeth Strickland, Cadence Sweetser, Lincoln Tierney, Avery Tinker, Brooklynn Webber, Benjamin Wrigley, Nathaniel Zeliger
Grade 6 - Honors
Casey Adams, Jason Akers, Sophia Allen-Hutchins, Jackson Allison, Tanner Allumbaugh, Mackenzi Atwood, Levi Austin, Gabriela Ayres de Araujo, Chloe Beauchamp, Kara-Lynn Brougham, Noah Brown, Lochlan Campbell, Kalvin Caouette, Madison Cloutier, Madison Cordes, Noah Daoust, Charlie Davenport, Christopher Davidson, Haylee Downing, Isabella Duvall, Conner Elliott, Abby Farrington, Anndee Gardner, Connor Greenleaf, Trenton Harris, Cyra Hawthorne, Joseph Hayden, Caden Heath, Morgan Hersey, Tanner Knight, Payton Ladd, Naomi Lane, Emma Latham, Madden Lavine, Bowen Leighton, Tyler Looney, Chloe Maberry, Campbell Magno, Justin Nasiatka, Abbie Packard, Kaelyn Parlin, Isabella Piccolo, Me'ka Rackliff, Samuel Rackliff, Landon Rackliffe, Cameron Ranger, Jason Reynolds, Jack Richard, Kaitlyn Rosie, Elyza Silva, Jasmyn Smith, Evelyn Stadelman, Eliza Stinson, Shamus Sullivan, Wyatt Sullivan, Alexander Tibbetts, Emily Tompkins, Gavin Tompkins, Benjamin Waite, Kendrick Williamson, Colin Woehrle-Logan
Grade 7 - High Honors
Tate Abbott, Tyler Abell, Nathaniel Armstrong, Trey Bailey, Preston Ball, Elias Bartlett, Kennedy Berry, Craig Bessey, Elizabeth Brackett, Anglee Brewer, Maddox Burtchell, Damon Butterfield, Allison Casavant, Piper Casey, Noah Civiello, Thomas Cormier, Madilyn Cote, Giselle Couillard, Nathan Curtis, Keyra Cushman, Gage DeCarolis, Abbigail Donald, Jordan Dunham, Harley Ellsworth, Ava Floyd, Sophie Frace, Stephen Galkowski, Anika Gin, Abriana Griffin, Micah Hall, Lily Hanley, Cassidy Hardy, Lorelei Hartman, Mason Hinkley, Elijah Hoeft, Grayson Hoeft, Sadie Irish, Avery Jessen, Maya Kellett, Owen Knapp, Rylie Latham, Nolan Leso, Colin Letarte, Bryan Mastine, Eleanor McCourt, Henri McCourt, Whitney McIntire, Ayda Menangas, Natalie Nye, Natalee Orr, Heidi Osborne, Ella Roberts, Grayson Sexton-Burchfield, Azalea Shanti, Jaycee Simoneau, Devon Tanner, Brady Tilton, Brielle Tinker, Heavenly Vernesoni, Lillian Waugh, Meadow Wilbur, Aiden Wilkins
Grade 7 - Honors
Luke Allen, Stephen Bean, Cassandra Brennan, James Clark, Adeline Colello, Gary Conant, Karalyn Daggett, Halee Demings, Leah Dill, Liam Dorr, Addison Dubay, Madison Dulac, Ally Fitch, Keeshia Hanson, Anderson Hayes, Destiny Hensley, Mason Hersey, Avari Hewett, Benjamin Hilton, Daniel James, Stephan Kelleher, Hope King, Bode Markham, Uniqua Martin, Zara McAllister-Jett, Gordon McBean, Carter Norton, Gabriel Norton, Eli Pinkham, Megan Pinkham, Riley Platt, Riley Rainville, Kaden Reeve, Cinder Roberts, Leyani Robinson, Brandon Ryder, Dominic Sawyer, Summer Sawyer, Connor Smith, Trysten Spillar, Rushi Tailor, Andrew Webber, Madyson Whitney, Judah Wildrick, Amelia Williams
Grade 8 - High Honors
Warren Allen, Carley Austin, Cole Baker, Hunter Beach, Levi Bogar, Alissa Butterfield, Lucinda Carroll, Erin Connolly, Emani Cooper, Roy Elliott, Dana Erb, Emma Fitch, Meredith Gagnon, Abigail Goodspeed, Levi Herman, Owen Heseltine, Kaden Hewett-Adams, Jasper Hodgkin, Evangeline Hutchins, Lily James, Cassandra Lavoie, Maia MacIsaac, Natalie McCarthy, Reese Rackliff, Chase Ranger, Maurice Romanyshyn, Rylee Smith, Charles Stevens, Calvin Tanner, Cassandra Tetzlaff, Cameron Wagner, Ezra Wildrick, David Wrigley, Kathleen Yeaton
Grade 8 - Honors
Trenton Beaudoin, Matthew Boynton, Trevor Couture, Jack Cramer, Leah Crogan, Dylan Daigle, Ashlynn Dailey, Klay Dunning, Tyler Enman, Jazmin Esparza, Nathan Farmer, Bailey Farnham, Kendall Foster, Brooke French, Lara Gin, Joshua Greenlaw, Autumn Hensley, Brielle Hill, Mya Hills-Pettitt, LeeAnn Johnson, Ariah Kalchik, Meadow Kerbo, Taylor Lancaster, Rory Marble, Alec McBean, Seth McEachern, Kylie-ann Mullen, Alexandria Nile, Jacob Pease, Lila Peck, Darren Pinkham, Austin Ragsdale, Lillian Reed, Trevor Richards, Gracie Ross, Evans Sterling, James Stinson, Scarlet Tardif, Lallah Tyler, Elijah Walker, Logan Walsh, Mason Willett, Timothy Williamson, Grace Willingham, Jasmine Wright, Rosella York
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