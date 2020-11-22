Mt. Blue Middle School Honor Roll for first quarter
FARMINGTON - The first quarter Honor Roll for Mt. Blue Middle Middle School:
Grade 6
High Honors
Ryan Atwood, Zachary Ball, Lucy Bobson, Hadley Casey, Caitlynn Cassidy, Amara Caton, James Civiello, Finley Clark, Oliver Cormier, Ava Davis, Stephen Davis, Nicholas DeMarco, Molly Drake, Elsa Feegel, Brynne Fournier, Jace Goodrow, Allysa Heintz, Brianna Hill, Lily Jackson, Orin Knowles, Isaac Knox, Quinton Lawless, Daniel Libby, Kierregan Magno, Jaylynn McArthur, Theodore McLeod, Karter Meader, Leah Merrill, Kevin Montminy, Kelton Morgan, Landon Morse, Reese Nye, Ella Roux, Paige Roy, Anders Sheldon, Lily Sparks, Lindsey Tetzlaff, Simon Thomas, Luc Walker, Briley Watts, Mahedra Yadav.
Honors
Cooper Abell, Madison Baker, Masyn Bean, Rachel Bridges, Scarlett Caldwell, Reed Cousineau, Jakobi Dube, Aiden Dunham, Paityn Dusoe, Emma Embleton, Sydney Fletcher, Chase Foss, Roman Galkowski, Abigail Garland, Dillon Gordon, Carter Karkos, Mason Keene, Jean LaBrecque, Addison Latham, Gwen Lesperance, Jayden McArthur, Jazmyn McEachern, Sophia Moody, Finn Morton, Brookelynn Nightingale, Grayson Norton, Ariana Paling, Alyssa Parker, Jaxson Pound, Hailey Pratt, Jessa Rackliff, Denis Ragsdale, Kayla Reed, Yane Siamundele, Wiekko Sillanpaa, Sylvia Stadelman, Mason Tyler, Hannah Waldrop, Noah Waldrop, Adam Webber, Heinrich Whiteside, Matthew Wrigley.
Grade 7
High Honors
Grace Allen, Jackson Allison, Tanner Allumbaugh, Mackenzi Atwood, Tyler Beach, Nina Bogar, Kyle Chaney, Daniela Cundick, Addison Decker, Luke Doscinski, Tucker Fitch, Kallee Foss, Connor Greenleaf, Michael Hall, Molly Hambrick, Benjamin Hatch, Morgan Hersey, Liliana Huntley, Braylin Ibarguen, Kali Judkins, Elijah Kalchik, Lucy-Anne Knowles, Preston Labbe, Payton Ladd, Olivia Lake, Makylee Lane, Kensley Malcore, Leah Michaud, Adelaide Minton, Kaley Moller, Maddyson Niblick-Goodwin, Trevor Nichols, Avery Oliver, Nicholas Overton, Molly Patterson, Me'ka Rackliff, Tyler Rackliff, Henry Renaud, Jason Reynolds, Julian Reynolds, Kaitlyn Rosie, Brooke Roy, Patti Sico, Evelyn Stadelman, Elizabeth Strickland, Cadence Sweetser, Lincoln Tierney, Avery Tinker, Benjamin Wrigley, Sohedra Yadav.
Honors
Levi Austin, Gabriela Ayres de Araujo, Alazander Boucher, Kalvin Caouette, Issac Chick, Wyatt Dorr, Haylee Downing, Abby Farrington, Tabitha Frey, Anndee Gardner, Preston Garland, Madison Gilley, Dylan Hamlin, Trenton Harris, Chandler Hiscock, Kooper Keller, Emma Latham, Bowen Leighton, Tyler Looney, Kaelyn Parlin, Rebecca Sweatt, Cassandra Thibeault, Gavin Tompkins, Jayden Violette, Brooklynn Webber.
Grade 8
High Honors
Tate Abbott, Tyler Abell, Jason Bagley, Trey Bailey, Preston Ball, Elias Bartlett, Kennedy Berry, Craig Bessey, Anna Brackett, Elizabeth Brackett, Anglee Brewer, Allison Casavant, Piper Casey, Noah Civiello, Adeline Colello, Thomas Cormier, Madilyn Cote, Giselle Couillard, Nathan Curtis, Karalyn Daggett, Neila Dailey, Gage DeCarolis, Abbigail Donald, Colin Drake, Jordan Dunham, Harley Ellsworth, Makayla Fitch, Stephen Galkowski, Abriana Griffin, Kylie Hall, Micah Hall, Lily Hanley, Cassidy Hardy, Lorelei Hartman, Destiny Hensley, Benjamin Hilton, Mason Hinkley, Elijah Hoeft, Grayson Hoeft, Sadie Irish, Avery Jessen, Stephan Kelleher, Maya Kellett, Hope King, Nolan Leso, Bode Markham, Eleanor McCourt, Henri McCourt, Whitney McIntire, Ayda Menangas, Carter Norton, Gabriel Norton, Natalie Nye, Natalee Orr, Megan Pinkham, Ella Roberts, Leyani Robinson, Brandon Ryder, Summer Sawyer, Grayson Sexton-Burchfield, Azalea Shanti, Devon Tanner, Emma Turcotte, Heavenly Vernesoni, Thomas Waldrop, Lillian Waugh, Andrew Webber
Honors
Reece Adams, Luke Allen, Stephen Bean, Kylee Blodgett, Aiden Campbell, Gary Conant, Leah Dill, Madison Dulac, Brody Farmer, Wyatt Flagg, Mackenzie Gibbons, Anderson Hayes, Avari Hewett, Grace Howard, Zachary Jansky, Maya LaBelle, Uniqua Martin, Bryan Mastine, Zara McAllister-Jett, Thomas Moody, Mariah Moore, Madeline Morton, Carter Paradis, Riley Platt, Raven Pond, Cinder Roberts, Cameron Rosie, Dominic Sawyer, Jaycee Simoneau, Sovanny Sin, Connor Smith, Vivian Smith, Brielle Tinker, Meadow Wilbur, Judah Wildrick