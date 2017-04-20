Mt. Blue Middle School honor roll for third quarter
The third quarter honor roll for Mt. Blue Middle School in the school year 2016-17.
High Honors - Grade 6
Chloe Bates, McKenzie Berry, Tyleek Blauvelt, Jayce Brophy, Caitlyn Brown, Luke Brown, Caitlin Burke, Emma Casavant, Sherilyn Chick, Katie Cilley, Delia Colello, Vivian Cormier, Kole Cousineau, Katelyn Daggett, Emma Dunn, Mckella Ford, Sophie Haley-Vigue, Emily Hammond, Abigail Hatch, Nathaniel Hutchins, Alexis Hutchinson, Ivy Hutchinson, Kamryn Joyce, Molly Kearing, Zak Koban, Emily Maxim, Emma Maxim, Rachel Maxim, Jayden Meader, Levi Merchant, Saige Michaud, Colby Neuschwanger, Reagan Pratt, Lyla Price, Haley Proctor, Cora Provencher, Natalie Ranger, Bridget Reusch, Moriah Reusch, Aislin Reynolds, Kiana Ryder, Catrina Scott, Cole Sillanpaa, Alyssa Simoneau, Jacob St. Pierre, Kaylee Sterling, Callahan Towle, Isabella Webster, Jacob White, Aaron Whitley, Phillip Whittemore, Walker Wright, Isaac Wrigley, Meren Zeliger, Carson Zundel
Honors – Grade 6
Austin Adams, Rosabelle Armstrong, Eben Barker, Brooklyn Blodgett, Roger Briscoe, Isaiah Buckman, Kaidence Coolidge, Jet Decker, Mariah Dill, Morgan Drolet, Dylan Farmer, Megan Gideon, Taylor Gordon, Marvin Gray, Michael Greenlaw, Rylee Hewey, Dustyn Hinkley, Emma Hinkley, Daniel Hodgdon, Cooper Holmes, Connor Hufnagel, Madeline Hutchinson, Gavin Karkos, Kyran Katzenbach, Zander Larriviere, Ashlyn Macomber, Quintessa Marcotte, Angel Martin, Rylee Nile, Emma Parsons, Seth Pinkham, Zachary Poisson, Madigan Porter, Brian Roy, Madison Rutberg, Amberleah Smith, Olivia Smothers, Kyedn Thomas, Amelia Tierney, Aubrey Waite, Brody Walsh, Janessa Whitney, Lexus Whitney, Ethan Wing, Emma Zimmerschied
High Honors – Grade 7
Lindsay Arsenault, Ashton Beaudoin, Grace Bell, Braeden Bickford, Taylor Brisard, Jenna Campbell, Abigail Cramer, Jacob Daku, Khloe Dean, Lucas Durrell, Leda Fletcher, Alex Hardy, Henry Hilton, Natalie Howard, Lauren Howatt, BriAnnah Imlay, Zinnia James, Shaylynn Koban, Kaitlyn Ladd, Toby Lindsay, Henry Mason, Calley McCourt, Riley Nutting, Maxwell Olmstead, Eryn Parlin, Brynne Robbins, Ryker Samson, Caleb Sinkinson-Brown, Joshua Smith, Hali Swiney, Marena Trask, Evan Wilcox, Mia Willingham
Honors – Grade 7
Emily Arsenault, Paola Ayres De Araujo, Brittany Bailey, Jada Blake, Noah Bogar, Savanna Bowen, Ethan Collins, Kyle Couture, Tomas Cundick, Jenna Curtis, Madison DeLuca, Isaiah Doscinski, Hunter Dunham, Jacob Fortier, Samuel Goodspeed, Isabella Hayes, Joshua Hebert, Emily Holmes, Anna Hyde, Samuel Judkins, Reese Keaten, Ryan Keaten, John Knapp, Aidan Lambert, RyLeigh Macomber, Iliana Marquez, Elle Marshall, Logan Maxim, Izac Morin, Jacob Morse, Daisy Quinn, Megan Rackliff, Jeremy Ragsdale, Colby Ranger, Nadia Reeves, Lilly Richards, Jazmyn Tardif, Lauryn Walston, Alaina Wilkins
High Honors – Grade 8
Lindsay Arsenault, Ashton Beaudoin, Grace Bell, Braeden Bickford, Taylor Brisard, Jenna Campbell, Abigail Cramer, Jacob Daku, Khloe Dean, Lucas Durrell, Leda Fletcher, Alex Hardy, Henry Hilton, Natalie Howard, Lauren Howatt, BriAnnah Imlay, Zinnia James, Shaylynn Koban, Kaitlyn Ladd, Toby Lindsay, Henry Mason, Calley McCourt, Riley Nutting, Maxwell Olmstead, Eryn Parlin, Brynne Robbins, Ryker
Samson, Caleb Sinkinson-Brown, Joshua Smith, Hali Swiney, Marena Trask, Evan Wilcox, Mia Willingham
Honors – Grade 8
Emily Arsenault, Paola Ayres De Araujo, Brittany Bailey, Jada Blake, Noah Bogar, Savanna Bowen, Ethan Collins, Kyle Couture, Tomas Cundick, Jenna Curtis, Madison DeLuca, Isaiah Doscinski, Hunter Dunham, Jacob Fortier, Samuel Goodspeed, Isabella Hayes, Joshua Hebert, Emily Holmes, Anna Hyde, Samuel Judkins, Reese Keaten, Ryan Keaten, John Knapp, Aidan Lambert, RyLeigh Macomber, Iliana Marquez, Elle Marshall, Logan Maxim, Izac Morin, Jacob Morse, Daisy Quinn, Megan Rackliff, Jeremy Ragsdale, Colby Ranger, Nadia Reeves, Lilly Richards, Jazmyn Tardif, Lauryn Walston, Alaina Wilkins
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