Spruce Mountain Middle School honor roll announced

JAY - Spruce Mountain Middle School has released its honor roll for the 2nd trimester. Students in grade 6, 7 and 8 are listed, organized by either high honors or honors.

Grade 6

High Honors

Lily Bailey, Shayna Bonnevie, Brooke Brochu, Chance Brooks, Nora Castonguay, Brian Daigle, Emma Diaz, Emily Dubord, Isabella Lewis, Mackenzie Michaud, Owen Schwab, Emma Towers and Lucas Towers.

Honors

Shavar Beaulieu, Connor Blanche, Brianna Castonguay, Ryleigh Castonguay, Trinity Churchill, Ava Coates, Noreese Corkum, Sophia Dalgleish, Zachary Donald, Savannah Duggan, Jenavieve Feith, Mariyah Fournier, Mackenzie Guay, Kaleb Henderson, Garrett Hunt, Logan Knight, Myles Labonte, Peyton Martin, Ava Moffett, Kaitlyn Nichols, Madyson Nichols, Samuel Perkins, Lindsay Racette, Xander Reichenbach, Gabriella Rodriguez, Jazmin Ryder, Ruby Spencer, Emily Tibbetts and Daniel Wilson

Grade 7

High Honors

Jayden Achorn, Summer Chretien, Ashlyn Condon, Leah Gilbert, Kaila Godbey, Courtney Hogan, Haley Jackson, Breanne Jacques and Ella Plourde.

Honors

Christy-lynn Beaudoin, Liam Brewster, Owen Bryant, Evan Farmer, Kimberly Fleury, Quinlin Fournier, Evan Hamblin, Paris Howes, Samantha Hubbard, Cullan Johnson, Trent Keene, Kyle Lein, Andrew McHugh, Jordyn Mitchell, Isaac Parker, Camden Phillips and Benjamin Wright.

Grade 8

High Honor

Juliana Adams, Hannah Coates, Drew Delaney, Jack Gilbert, Julia Grant, Rachel Hanson, Hanni Johnson, Madeline Labonte, Taylor Nault, Alexa Newcomb, Chandler Pike and Elise Spencer.

Honors

Aurianna Armandi, Jordan Blais, Jordan Blanche, Trinity Chretien, Savannah Corliss, Megan Dodge, Aleshia Greaton, Sara Henderson, Ainsley Kachnovich, Kaitlyn Paul, Hannah Turcotte, Mackenzie Walker and Owen Wilkins.