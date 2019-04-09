Spruce Mountain Middle School honor roll for 2nd trimester
JAY - The Spruce Mountain Middle School honor roll for the 2nd trimester.
6th Grade High Honors
Skylar Condon
Isabell Dolloff
Hannah Dube
Ava Finelli
Connor Foss
Alyssa Greeley
Alex Grimaldi
Sarah Hawkins
Hannah Jewett
Adria McHugh
Michael McHugh
Olivea Miller
Hannah Perkins
Cecilia Pike
Kenzi Richards
Avery Ryder
Layden Washington
Alana Wing
6th Grade Honors
Brayden Bachelder
Avery Bessey
Trinity Blanco
Ava Bucher
Bluebell Chen
Mallory Clark
Shelby Decker
Ethan Egdall
Grace Espeaignnette
Jenna Farmer
Lorrelei Farrer
Lily Fortier
Miley Fournier
Aaylah Manning
Max Labonte
Alexander ladd
Tateum Leclerc
Mary Lovewell
Samantha Martin
Amaya McHugh
Larrie Minoty
Robert Reed
Cole Richards
Cariana Rollins
Jayvin St. Louis
Riley Small
Dominic Tardiff
Olivia Tompkins
7th Grade High Honors
Leah Burgess
Aubrey Kachnovich
Olivia Mastine
Faith Maurais
Emily Nichols
Brenden Veilleux
7th Grade Honors
Jace Bessey
Hunter Bibeau
Abigail Burhoe
Emma Crafts
Megan Craig
Arianna Donahue
Brooklyn Fournier
Grace Gerdin
Belle Given
Elizabeth Grondin
Mary Hamblin
Makinlee Holt
Salem Hughes
Ava Jackson
Hailey Jackson
Taryn Jordan
Aislyn Mardosa
Bryce Marston
Gabriel Mason
Peyton Medrano
Jonah Moore
Kevin Nowak
Anna Plourde
Laeton Ready
Connor Roy
Lenore West
Ian York
8th Grade High Honors
Chance Brooks
Brianna Castonguay
Nora Castonguay
Thomas Coffin
Emma Diaz
Juliet Ditullio
Emily Dubord
Mackenzie Guay
Mackenzie Michaud
Lillian Minoty
Ava Moffett
Sam Perkins
Owen Schwab
Emma Towers
Lucas Towers
Daniel Wilson
8th Grade Honors
Lily Bailey
Connor Blanche
Shayna Bonnevie
Brooke Brochu
Ethan Carleton
Ryleigh Castonguay
Ava Coates
Mackenzie Curtis
Brian Daigle
Angelina Davis
Zachary Donald
Sam Duggan
Jenevieve Feith
Mariyah Fournier
Garrett Hunt
Gavin Hutton
Faughn Marston
Kaitlyn Nichols
Madyson Nichols
Jackson Pitcher
Mackenzie Reed
Xander Reichenbach
Jazmin Ryder
Ruby Spencer
Abbigail Swett
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