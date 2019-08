Bill Yates Memorial 10K, 5K and 1 Mile Kids Run results

WILTON - Results of the Bill Yates Memorial 10K, 5K, and 1 Mile Kids Run are as follows. Timing, registration and finish line management by Run In A Race, LLC for questions contact question@RunInARace.com or 207‐232‐8394.

Mile Overall Results

Place Bib # Name Finish Age Gender City

1 70 Macklin McKenna 6:38.34 12 M Hudson OH

2 33 Dominic Stritzke 6:47.71 11 M Beverly MA

3 8 Jackson Corey 6:48.28 9 M Auburn

4 54 Preston Garland 7:07.11 11 M Wilton

5 68 Eliza Stinson 7:12.49 11 F Wilton

6 60 Scout Simpson 7:23.34 9 F Farmington

7 55 Abigail Garland 7:24.36 10 F Wilton

8 5 Stephen Butler 7:37.77 8 M Montreal QC

9 66 Olivia Lake 7:47.69 11 F Wilton

10 47 Walker Gilligan 7:49.58 9 M North Yarmouth

11 40 Deagan Bubier 7:57.28 7 M Wilton

12 18 Daniel Gudino 8:01.52 8 M Wilton

13 42 Wyatt McLeod 8:11.03 7 M Wilton

14 3 Scarlett Black 8:11.20 7 F Wilton

15 56 Isaac Garland 8:19.79 8 M Wilton

16 59 Eli Ingrisano 8:21.75 7 M Farmington

17 20 Rebekah Gudino 8:32.50 13 F Wilton

18 19 Natalie Gudino 8:36.76 7 F Wilton

19 67 Gavin Tompkins 8:37.38 11 M Wilton

20 73 Tanner Allenbaugh 8:40.87 11 M Wilton

21 48 Blake Gilligan 8:42.37 7 M North Yarmouth

22 49 Luke Wall 8:42.73 7 M Upperco MD

23 9 Elias Daku 8:43.05 10 M Greenwood IN

24 10 Meg Daku 8:43.38 48 F Greenwood IN

25 34 Jordyn Stritzke 8:51.02 12 F Beverly MA

26 2 Brecken Black 8:57.74 4 M Wilton

27 7 Benjamin Civiello 9:10.11 7 M Wilton

28 50 Ella Trask 9:11.21 7 F Wilton

29 62 Ava Turner 9:13.37 8 F Jay

30 61 Wes Simpson 9:22.62 8 M Farmington

31 24 Gabriel Noyes 9:22.80 5 M Madison

32 39 Owen Blakeman 9:26.46 5 M Wilton

33 37 Zachary Blakeman 9:26.55 34 M Wilton

34 72 Emmersen Ward 9:35.82 7 F Wilton

35 6 Audrey Civiello 9:42.28 6 F Wilton

36 28 Sophia Powers 9:42.80 7 F New Vineyard

37 23 Elyse Mastine 9:52.60 7 F Wilton

38 35 Liam Turner 9:58.56 6 M Jay

39 31 Jennifer Savage 10:01.80 33 F Chesterville

40 30 Andlaryn Savage 10:01.84 7 F Chesterville

41 12 Nathan Dixon 10:04.97 33 M Vienna

42 11 Evan Dixon 10:09.31 4 M Vienna

43 64 Olivia White 10:09.61 9 F Norridgewock

44 65 Natalie Kline 10:09.71 7 F Auburn

45 52 Blake Marcotte 10:19.64 9 M Jay

46 17 Jocelyn Greenleaf 10:21.76 8 F Wilton

47 27 Kaden Plaisted 10:28.03 4 M Jay

48 41 Mason Hinkley 10:34.27 12 M Temple

49 22 Mason Laplante 10:35.42 10 M Wilton

50 53 Kyleigh Marcotte 10:37.83 10

51 46 Braelyn Taylor 10:40.57 7 F Wilton

52 32 Austin Spencer 10:51.22 8 M Wilton

53 51 Owen Trask 11:02.36 4 M Wilton

54 21 Aiden Jack 11:07.30 5 M Buckfield

55 44 Irene Cardinale 11:29.06 7 F Wilton

56 63 Aspen Turner 11:33.50 5 F Jay

57 43 Lili Frechette 11:37.29 7 F Wilton

58 29 Alyssa Rowe 11:41.71 8 F Wilton

59 4 Andrew Butler 11:50.30 5 M Montreal QC

60 1 Acadia Averill 12:00.93 3 F Wilton

61 140 Jakobi Gray 12:17.00 4 M Temple

62 74 Cooper Wilcox 12:23.60 8 M Wilton

63 38 Graham Blakeman 12:24.53 3 M Wilton

64 26 Ruby Paling 12:33.69 5 F Wilton

65 69 Owen Stinson 13:03.75 4 M Wilton

66 25 Francis Paling 14:27.56 2 M Wilton

67 71 Mae McKenna 14:28.07 9 F Hudson OH

68 36 Anita Wooten 15:16.29 53 F Riverhead NY

69 57 Dennifer Hardy 15:48.03 55 F Wilton

70 58 Eric Bowey 15:48.91 63 M Wilton

71 45 Reegan Blake 16:21.21 4 F Wilton

72 14 LilyAna Frost 16:42.09 3 F Wilton

73 13 Bruce Frost 16:42.73 53 M Wilton

5K Overall Results

Place Bib # Name Finish Pace Age Gender City

1 107 Chris Bean 20:33.91 6:38 56 M Montpelier VT

2 170 Jacob Butterfield 20:46.70 6:42 17 M Phillips

3 128 Dylan Hinkley 21:58.02 7:05 16 M Jay

4 176 Tina Meserve 22:02.33 7:06 52 F Livermore

5 156 Kyran Katzenbach 22:44.70 7:20 14 M Farmington

6 127 Cayden Hinkley 23:46.02 7:40 15 M Temple

7 180 John Moodey 23:49.77 7:41 56 M Bellevue WA

8 108 John Bean 23:50.11 7:41 61 M Washington DC

9 172 Kamryn Joyce 23:57.70 7:44 14 F Farmington

10 177 Finley Ward 24:05.78 7:46 13 M Wilton

11 162 James Wall 24:10.17 7:48 42 M Upperco MD

12 130 Haley Howard 24:11.05 7:48 20 F Wilton CT

13 182 Andre Dube 24:24.65 7:52 56 M Mt. Vernon

14 175 Sarah Brown 24:28.90 7:54 41 F Wilton

15 144 Wes Savage 24:48.87 8:00 36 M Madison

16 154 Kathleen Welch 24:53.72 8:02 63 F Farmington

17 155 Lily Huntley 26:15.38 8:28 11 F Wilton

18 158 Daniel Dalton 26:20.36 8:30 13 M Wilton

19 101 Kaden Allen 26:21.93 8:30 15 M Wilton

20 136 Bryan Mastine 26:26.61 8:32 12 M Wilton

21 124 Blake Hart 26:34.32 8:34 25 M Farmington

22 141 Steve Quackenbush 26:35.81 8:35 52 M Wilton

23 173 Adam Cote 26:47.67 8:38 32 M Wilton

24 165 Banyan Ingrisano 27:09.36 8:45 9 M Farmington

25 169 Dustyn Hinkley 27:14.43 8:47 14 M Wilton

26 123 Riley Hall 27:29.70 8:52 9 M Chesterville

27 159 Teddy McLeod 28:10.32 9:05 10 M Wilton

28 148 Lisa Thompson 28:10.95 9:05 52 F Farmington

29 149 Makenzie Thompson 28:11.36 9:05 24 F Farmington

30 115 Jennifer Civiello 28:26.57 9:10 38 F Wilton

31 116 Noah Civiello 28:28.57 9:11 12 M Wilton

32 157 Kristy Bubier 28:31.00 9:12 37 F Wilton

33 168 Bobby Jo Blodgett 28:32.26 9:12 43 F Jay

34 171 Shelley Joyce 28:49.58 9:18 48 F Farmington

35 143 Karintyn Savage 28:53.17 9:19 9 F Chesterville

36 145 Zechariah Savage 28:53.74 9:19 35 M Chesterville

37 111 Megan Burdick 29:08.87 9:24 25 F Wilton

38 120 Connor Greenleaf 29:08.88 9:24 10 M Wilton

39 133 Brent Larson 30:18.77 9:46 44 M Kingfield

40 131 Norman Jack 30:25.95 9:49 28 M Buckfield

41 181 Gina Snow 30:26.26 9:49 50 F Mt. Vernon

42 134 Barb Lason 30:32.82 9:51 36 F Kingfield

43 129 Christina Holmgren 30:35.22 9:52 21 F Wilton CT

44 114 James Civiello 31:24.66 10:08 10 M Wilton

45 113 Gabe Civiello 31:25.11 10:08 38 M Wilton

46 139 Wendy Morrill 31:35.10 10:11 51 F Farmington

47 164 Paul Mills 31:44.86 10:14 67 M Farmington

48 104 John Archer 31:54.60 10:17 59 M Chesterville

49 121 Jolene Greenleaf 32:36.16 10:31 35 F Wilton

50 122 Amanda Hall 33:33.63 10:49 26 F Farmington

51 160 Calvin Wall 33:41.26 10:52 10 M Upperco MD

52 161 Westley Wall 33:41.84 10:52 9 M Upperco MD

53 137 Dara Mastine 34:15.39 11:03 35 F Wilton

54 152 Maxwell Turner 34:53.42 11:15 9 M Jay

55 151 Jonathan Turner 34:53.60 11:15 35 M Jay

56 103 Lisa Andrews 35:01.22 11:18 53 F New Bedford MA

57 102 Bill Andrews 35:01.65 11:18 53 M New Bedford MA

58 118 Nora EmersonDell 35:33.32 11:28 22 F Reston VA

59 110 Kimberly Beaudoin 35:49.96 11:33 50 F Livermore

60 178 Thijs Ward 35:55.91 11:35 12 M Wilton

61 179 Amy Ward 36:05.04 11:38 44 F Wilton

62 153 Mindy Vienneau 37:27.01 12:05 56 F Carthage

63 166 John McCall 39:15.88 12:40 78 M Kingfield

64 109 Christy-Lynn Beaudoi 40:44.50 13:08 15 F Livermore

65 112 Jasmine Carlton 40:44.59 13:08 8 F Wilton

66 163 Mindy Enman 41:09.79 13:16 34 F Wilton

67 132 Matt Kennedy 48:38.50 15:41 36 M Derry NH

68 105 Ruth Archer 50:41.63 16:21 56 F Chesterville

69 126 Richard Heidenry 50:42.34 16:21 10 M St. Louis MO

70 167 Mamie McCall 1:00:30.41 19:31 77 F Dauphin Island

10K Overall Results

Place Bib # Name Finish Pace Age Gender City

1 464 Tucker Barber 36:21.72 5:52 20 M Wilton

2 469 Marco Gudino 38:38.83 6:14 41 M Wilton

3 485 Jesse Dalton 39:23.83 6:21 18 M Wilton

4 495 Ben Butterfield 39:43.35 6:24 18 M Phillips

5 505 Thaddeus Gunthor 41:49.88 6:45 20 M North Pole

6 482 Dominic Giampietro 41:56.05 6:46 18 M Farmington

7 507 Vanessa Rastella 44:24.69 7:10 20 F Dingmansferry PA

8 478 David Powers 45:51.75 7:24 34 M New Vineyard

9 506 Katherine Gunther 47:53.27 7:43 22 F Farmington

10 483 Mick Gurney 48:57.67 7:54 18 M Industry

11 465 David Callender 48:58.96 7:54 16 M Peru

12 476 Nathan Paling 49:29.28 7:59 38 M Wilton

13 481 Tucker Tardif 49:59.78 8:04 15 M Hartford

14 479 James Redburn 51:01.31 8:14 26 M St.Andrews

15 484 Bernd Heinrich 51:19.79 8:17 79 M Weld

16 472 Brian Kelly 51:44.03 8:21 61 M Wilton

17 502 Anthony Franchette 52:18.25 8:26 22 M Wilton

18 492 Arthur Trask 54:05.54 8:43 31 M Wilton

19 474 Lance Lemieux 55:15.56 8:55 56 M Wilton

20 490 Ryan Davis 55:47.47 9:00 43 M Livermore Falls

21 462 Beth Allen 55:54.38 9:01 61 F Farmington

22 503 David Chapman 56:14.87 9:04 59 M Starks

23 174 Zack Frechette 56:43.31 9:09 32 M Farmington

24 466 Nate Daku 58:45.28 9:29 47 M Greenwood IN

25 480 Andrew Schafer 58:45.29 9:29 27 M Greenwood IN

26 501 Jacinda Trask 1:02:00.68 10:00 33 F Manchester

27 497 Anthony Trask 1:02:01.05 10:00 49 M Manchester

28 504 Gracie Ward 1:03:02.82 10:10 17 F Wilton

29 463 Douglas Allen 1:04:18.05 10:22 61 M Farmington

30 468 Saydie Garbarini 1:08:04.48 10:59 17 F Rumford

31 477 Rachel Paling 1:08:30.93 11:03 39 F Wilton

32 473 Lori Koban 1:15:07.72 12:07 44 F East Wilton

33 475 Donna Ornosky 1:17:41.54 12:32 57 F East Greenville

34 470 Breana Hodgkins 1:17:49.96 12:33 34 F Scarborough

35 471 Trisha Jack 1:20:48.25 13:02 28 F Buckfield