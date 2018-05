Mt. Blue tennis takes on Edward Little

FARMINGTON - Results for Mt. Blue High School girls' tennis versus Edward Little on May 16.

Mt. Blue 3, Edward Little 2

1st singles: Grace McIntosh (MB) d. Esther Chen 6-2, 6-1

2nd singles: Maeve Hickey (MB) d. Molly Vincent 6-1, 6-2

3rd singles: Brianna Jackson (MB) d. Mikaela Scott 6-1, 5-7, 6-1

1st doubles: Janvi Patel and Emily Torres (EL) d. Mariel Damon and Bailey Levesque 6-2, 6-1

2nd doubles: Ava Weaver and Carolyn Tracy (EL) d. Sophia Pires and Hallie Pike 7-6 (7-2), 6-4

Exhibition doubles: Addie Landre and Emma Stoner (EL) d. Mazie Gordon and Katey Remick 8-2

Maddy Hopping and Lindsey Adams (EL) d. Alexis Meisner and Haley Walsh 8-5

Corra Tomlinson and Anyssa Logan (EL) d. Natia Changlishvili and Olyvia Depasquale 8-4

Cadence Maheux and Shelby Iverson (MB) d. Izzy Bellefleur and Katie Luv 8-2

Riddy Hussein and Emma Stoner (EL) d. Tricia Souther Bowering and Kelsey Dorman 8-0

Scores submitted by Judy Upham, Mt. Blue coach.