Results for Mt. Blue Relays
FARMINGTON - Mt. Blue High School held the annual Mt. Blue Relays yesterday, drawing racers from across the state. Two racers, Jillian Richardson of Edward Little and Lisandro Berry-Gaviria of Mt. Ararat broke previous individual relay course records.
Boys' overall team results
Girls' overall team results
Girls' Results at Mt. Blue Relays
|First Name
|Last Name
|School
|TIME
|1
|Jillian
|Richardson
|Edward Little
|12:29:00
|2
|Molly
|McGrail
|Maranacook
|12:51:00
|3
|Kahryn
|Cullenberg
|Mt. Blue
|12:58:00
|4
|Camila
|Ciembroniewicz
|Mt. Ararat
|13:07:00
|5
|Kali
|Thompson
|Waterville
|13:25:00
|6
|Peyton
|Arbour
|Messalonskee
|13:37:00
|7
|Emma
|Charles
|Mt. Blue
|13:45:00
|8
|Lily
|Vincent
|Edward Little
|13:46:00
|9
|Charlotte
|Wentworth
|Messalonskee
|13:49:00
|10
|Tessa
|Jorgensen
|Cony
|13:52:00
|11
|Sophie
|O'Clair
|Maranacook
|13:53:00
|12
|Sara
|York
|Mt. Ararat
|14:19:00
|13
|Lydia
|Gilmore
|Bangor
|14:23:00
|14
|Katie
|Lynch
|Mt. Ararat
|14:28:00
|15
|Karli
|Leighton
|Mt. Ararat
|14:39:00
|16
|Dana
|Reynolds
|Maranacook
|14:44:00
|17
|Zoe
|Stevenson
|Mt. Ararat
|14:51:00
|18
|Kaylynn
|Johnson
|Oxford Hills
|14:51:00
|19
|Brooke
|Cloutier
|Lewiston
|14:52:00
|20
|Bri
|Harriman
|Cony
|14:54:00
|21
|Emily
|Libby
|Edward Little
|14:56:00
|22
|Brynne
|Robbins
|Mt. Blue
|14:56:00
|23
|Madelyn
|Dwyer
|Maranacook
|14:57:00
|24
|Caitlin
|Chambers
|Mt. Ararat
|14:57:00
|25
|Jaidyn
|Negley
|Leavitt
|14:59:00
|26
|Jenna
|Badeau
|Maranacook
|15:01:00
|27
|Fay
|O'Donnell
|Mt. Ararat
|15:07:00
|28
|Mary
|Wheeler
|Mt. Ararat
|15:08:00
|29
|Lily
|Welch
|Maranacook
|15:09:00
|30
|Ally
|Waller
|Cony
|15:20:00
|31
|Ella
|Ruehsen
|Waterville
|15:20:00
|32
|Zina
|Gregor
|Cony
|15:21:00
|33
|Wells
|Mundell-Wood
|Bangor
|15:27:00
|34
|Gwinna
|Remillard
|Waterville
|15:28:00
|35
|Maura
|Taylor
|Maranacook
|15:29:00
|36
|Vanessa
|Norris
|Winslow
|15:30:00
|37
|Abbie
|Cramer
|Mt. Blue
|15:37:00
|38
|Fiona
|Ladner-Hudson
|Gardiner
|15:41:00
|39
|Ashely
|Childs
|Oxford Hills
|15:41:00
|40
|Caroline
|Welch
|Maranacook
|15:42:00
|41
|Madeline
|Dauleiro
|Mt. Ararat
|15:42:00
|42
|Grace
|Dalton
|Mt. Blue
|15:43:00
|43
|Ariana
|Veilleux
|Messalonskee
|15:44:00
|44
|Katie
|Stevens
|Winslow
|15:46:00
|45
|Ashley
|King
|Bangor
|15:49:00
|46
|Emily
|Smith
|Mt. Ararat
|15:50:00
|47
|Hannah
|Richardson
|Cony
|15:51:00
|48
|Jackie
|Brochu
|Mt. Ararat
|15:56:00
|49
|Aislyn
|Tkacs
|Bangor
|15:57:00
|50
|Maeve
|Hickey
|Mt. Blue
|15:58:00
|51
|Mickey
|Hersey
|Brewer
|16:10:00
|52
|Emmerson
|Leach
|Gardiner
|16:11:00
|53
|Jasmine
|Knapp
|Bangor
|16:12:00
|54
|Kaelyn
|Lakey
|Winslow
|16:14:00
|55
|Ella
|Carter
|Mt. Ararat
|16:18:00
|56
|Halle
|James
|Oxford Hills
|16:18:00
|57
|Eryn
|Ryan
|Leavitt
|16:20:00
|58
|Rachel
|Chase
|Oxford Hills
|16:22:00
|59
|Molly
|Nagle
|Bangor
|16:28:00
|60
|Emma
|DiGirolamo
|Messalonskee
|16:29:00
|61
|Paige
|Lilly
|Messalonskee
|16:34:00
|62
|Jordyn
|Gates
|Oxford Hills
|16:36:00
|63
|Addison
|Pellerin
|Messalonskee
|16:37:00
|64
|Beth
|Nicholas
|Mt. Blue
|16:41:00
|65
|Katie
|Callahan
|Mt. Ararat
|16:42:00
|66
|Libby
|Boutin
|Mt. Ararat
|16:49:00
|67
|Hannah
|Crabtree
|Brewer
|16:55:00
|68
|Jade
|Martel-Bixby
|Oxford Hills
|16:55:00
|69
|Kendall
|Arbour
|Messalonskee
|16:57:00
|70
|Taylor
|Belanger
|Lewiston
|16:59:00
|71
|Cambelle
|Nutting
|Maranacook
|16:59:00
|72
|Melina
|Masselli
|Lewiston
|17:00:00
|73
|Jillian
|Brown
|Cony
|17:03:00
|74
|Izabella
|Wallingford
|Messalonskee
|17:07:00
|75
|Emma
|Concaugh
|Messalonskee
|17:09:00
|76
|Molly
|Sirois
|Leavitt
|17:20:00
|77
|Keya
|Amundsen
|Waterville
|17:20:00
|78
|Cassandra
|Kane
|Mt. Ararat
|17:21:00
|79
|Annmarie
|Limberger
|Waterville
|17:25:00
|80
|Paige
|Spears
|Winslow
|17:25:00
|81
|Kaylee
|Durgin
|Foxcroft Academy
|17:26:00
|82
|Emelia
|Barker
|Mt. Ararat
|17:28:00
|83
|Marla
|Tanous
|Oxford Hills
|17:28:00
|84
|Sadie
|Cameron
|Mt. Ararat
|17:29:00
|85
|Annaset
|Jackson
|Mt. Blue
|17:32:00
|86
|Sarah
|Chapin
|Maranacook
|17:37:00
|87
|Lizzie
|Jacobs
|Bangor
|17:46:00
|88
|Marta
|Riva
|Leavitt
|17:46:00
|89
|Lindsay
|Moulton
|Winslow
|17:46:00
|90
|Madison
|Morin
|Winslow
|17:52:00
|91
|Kaley
|Trask
|Cony
|17:58:00
|92
|Jordaan
|Angel
|Gardiner
|18:03:00
|93
|Johanna
|Corey
|Edward Little
|18:05:00
|94
|Ellery
|Macgregor
|Leavitt
|18:05:00
|95
|Giulia
|Fodor
|Bangor
|18:06:00
|96
|Yana
|Hupp
|Mt. Blue
|18:08:00
|97
|Claire
|Holman
|Maranacook
|18:09:00
|98
|Olivia
|McCorrison
|Foxcroft Academy
|18:14:00
|99
|Julia
|Hatch
|Mt. Blue
|18:15:00
|100
|Makenzie
|Seaward
|Mt. Blue
|18:17:00
|101
|Leyao
|Liang
|Foxcroft Academy
|18:26:00
|102
|Allison
|Hodgdon
|Mt. Blue
|18:26:00
|103
|Molly
|Vincent
|Edward Little
|18:39:00
|104
|Daphne
|Giampietro
|Mt. Blue
|18:46:00
|105
|Sarah
|David
|Bangor
|19:12:00
|106
|Alisa
|Evans
|Brewer
|19:18:00
|107
|Makinzy
|Whitney
|Mt. Blue
|19:32:00
|108
|Caroline
|Wheeler
|Mt. Ararat
|19:36:00
|109
|Cheyenne
|Stover
|Cony
|19:44:00
|110
|Emily
|Lucas
|Maranacook
|19:50:00
|111
|Julia
|Riley
|Maranacook
|20:10:00
|112
|Grace
|Stocco
|Messalonskee
|20:12:00
|113
|Lexi
|Delisle
|Maranacook
|20:15:00
|114
|Hannah
|Olcott
|Edward Little
|20:19:00
|115
|Makayla
|Landry
|Foxcroft Academy
|20:19:00
|116
|Grace
|Carlson
|Foxcroft Academy
|20:21:00
|117
|Nora
|Payne
|Bangor
|21:12:00
|118
|Trista
|Smith
|Lewiston
|21:15:00
|119
|Elisabeth
|Sanborn
|Oxford Hills
|21:17:00
|120
|Kara
|Moxcey
|Oxford Hills
|21:21:00
|121
|Isabelle
|Thomas
|Oxford Hills
|21:36:00
|122
|Zoey
|Gilson
|Bangor
|22:33:00
|123
|Bright
|Choomanee
|Brewer
|25:58:00
|124
|Sara
|St. Clair
|Maranacook
|27:16:00
|Anna
|McDonald
|Bangor
|Erin
|McCarthy
|Bangor
|Georgia
|Jones
|Bangor
|Mackenzie
|Gillis
|Bangor
|Rachel
|Miller-Treat
|Bangor
|Willow
|Knapp
|Bangor
|Olivia
|Mosca
|Brewer
|Grace
|Kirk
|Cony
|Mrs.
|Syphers
|Edward Little
|Jolene
|Langlois
|Edward Little
|Evelyn
|Marston
|Foxcroft Academy
|Abigayle
|Lavoie
|Leavitt
|Ella
|Johnston
|Leavitt
|Myra
|Plourde
|Leavitt
|Juliet
|Bolduc
|Lewiston
|Shauna
|LaBlanc
|Lewiston
|Alexis
|Delisle
|Maranacook
|Hannah
|Woodford
|Maranacook
|Parker
|Tinkham
|Maranacook
|Syleena
|Milligan
|Messalonskee
|Alexandra
|Kennedy
|Mt. Ararat
|Anna
|Jackson
|Mt. Ararat
|Trinity
|Versey
|Mt. Ararat
|Emma
|Alder
|Oxford Hills
|Ariana
|Znajmiecka
|Waterville
Boys' Results at Mt. Blue Relays
|Place
|TIME
|First
|Last
|School
|1
|10:21:00
|Lisandro
|Berry-Gaviria
|Mt. Ararat
|2
|11:18:00
|Jesse
|Dalton
|Mt. Blue
|3
|11:26:00
|Grady
|Satterfield
|Mt. Ararat
|4
|11:37:00
|Nate
|Cohen
|Mt. Ararat
|5
|11:44:00
|Nick
|Dall
|Waterville
|6
|11:50:00
|Maurice
|Beaulieu
|Lewiston
|7
|11:53:00
|Luke
|Bartol
|Maranacook
|8
|11:59:00
|Elan
|Ramirez
|Mt. Blue
|9
|12:03:00
|Victor
|Tripp
|Edward Little
|10
|12:04:00
|Dominic
|Harding
|Brewer
|11
|12:05:00
|Andrew
|Chamberland
|Mt. Ararat
|12
|12:06:00
|Andrew
|Modery
|Brewer
|13
|12:06:00
|Elijah
|Ross
|Messalonskee
|14
|12:09:00
|Myles
|Quirion
|Cony
|15
|12:15:00
|Casey
|Gallant
|Cony
|16
|12:20:00
|Gabe
|Fein
|Maranacook
|17
|12:20:00
|Isaac
|Roy
|Oxford Hills
|18
|12:22:00
|Zeb
|Giggey
|Brewer
|19
|12:27:00
|Daniel
|Gonczy
|Brewer
|20
|12:27:00
|Zack
|Mcallister
|Waterville
|21
|12:30:00
|Aubrey
|Hoes
|Mt. Blue
|22
|12:31:00
|Elijah
|Escobar
|Lewiston
|23
|12:33:00
|Nate
|Henry
|Brewer
|24
|12:38:00
|Brodi
|Freeman
|Cony
|25
|12:42:00
|Dylan
|Flewelling
|Messalonskee
|26
|12:43:00
|Josiah
|Langworthy
|Mt. Ararat
|27
|12:43:00
|Tyler
|Bernier
|Mt. Ararat
|28
|12:45:00
|Joseph
|Keenan
|Foxcroft Academy
|29
|12:46:00
|Asa
|Honey
|Brewer
|30
|12:51:00
|Gabe
|Escobar
|Lewiston
|31
|12:54:00
|Tate
|Mendall
|Maranacook
|32
|12:55:00
|Wyatt
|Viles
|Mt. Blue
|33
|12:56:00
|Calvin
|Dundore
|Lewiston
|34
|12:57:00
|Tyler
|Freeman
|Lewiston
|35
|12:58:00
|Connor
|Pellerin
|Messalonskee
|36
|12:59:00
|Josh
|Hart
|Brewer
|37
|12:59:00
|Caden
|Cote
|Messalonskee
|38
|13:03:00
|Matt
|Syphers
|Edward Little
|39
|13:04:00
|Sam
|Stroup
|Brewer
|40
|13:04:00
|Jacob
|Pelletier
|Cony
|41
|13:05:00
|Gabe
|Labonte
|Lewiston
|42
|13:06:00
|Sam
|Davis
|Lewiston
|43
|13:08:00
|Isaac
|Sewell
|Bangor
|44
|13:11:00
|Logan
|Geiser
|Brewer
|45
|13:13:00
|Chase
|Rowe
|Leavitt
|46
|13:13:00
|Isaiah
|Doscinski
|Mt. Blue
|47
|13:13:00
|Andy
|Whynot
|Oxford Hills
|48
|13:13:00
|Jacob
|Witham
|Winslow
|49
|13:14:00
|Ayden
|St. Laurent
|Oxford Hills
|50
|13:15:00
|Iain
|McCollett
|Cony
|51
|13:16:00
|Tyler
|Kahkonen
|Brewer
|52
|13:16:00
|Riley
|Smith
|Oxford Hills
|53
|13:18:00
|Nate
|Janell
|Maranacook
|54
|13:18:00
|Dan
|Gaunce
|Waterville
|55
|13:19:00
|Hudson
|Holden
|Mt. Ararat
|56
|13:20:00
|Nate
|Chase
|Mt. Ararat
|57
|13:21:00
|Luke
|Page
|Mt. Ararat
|58
|13:24:00
|Tobias
|Coffey
|Bangor
|59
|13:24:00
|Evan
|DeMott
|Messalonskee
|60
|13:24:00
|Ben
|Keleher
|Mt. Ararat
|61
|13:25:00
|Alex
|Farkas
|Cony
|62
|13:25:00
|Barrett
|Knapp
|Foxcroft Academy
|63
|13:28:00
|Alex
|Wood
|Oxford Hills
|64
|13:30:00
|Cameron
|Langlois
|Edward Little
|65
|13:30:00
|Jediah
|Dean
|Foxcroft Academy
|66
|13:31:00
|Corey
|Merrill
|Foxcroft Academy
|67
|13:32:00
|Hayden
|Barlow
|Gardiner
|68
|13:33:00
|Lenox
|Cummings
|Brewer
|69
|13:33:00
|Jimmy
|Pawlina
|Edward Little
|70
|13:34:00
|Ben
|Lucarelli
|Cony
|71
|13:35:00
|Joshua
|Watson
|Bangor
|72
|13:38:00
|Austin
|Brown
|Edward Little
|73
|13:39:00
|Nic
|Daneman
|Foxcroft Academy
|74
|13:46:00
|Andrew
|Pulsifer
|Mt. Ararat
|75
|13:48:00
|Jacob
|Mealey
|Mt. Blue
|76
|13:52:00
|Logan
|Munsey
|Mt. Ararat
|77
|13:54:00
|Connor
|Fessenden
|Bangor
|78
|13:54:00
|Logan
|Holmes
|Mt. Blue
|79
|13:58:00
|Cooper
|Dunn
|Edward Little
|80
|13:59:00
|Harrison
|Hartnett
|Oxford Hills
|81
|14:00:00
|Quinn
|D'Alessio
|Bangor
|82
|14:00:00
|Joshua
|Cabral
|Oxford Hills
|83
|14:01:00
|Evan
|Galego
|Cony
|84
|14:03:00
|Alex
|Fago
|Brewer
|85
|14:04:00
|Nate
|Deveney
|Mt. Ararat
|86
|14:05:00
|Jack
|Mathieu
|Mt. Ararat
|87
|14:08:00
|Ethan
|Weiss
|Lewiston
|88
|14:12:00
|Jeffrey
|Remis
|Mt. Ararat
|89
|14:14:00
|Dana
|Purington
|Gardiner
|90
|14:15:00
|Ethan
|Tardy
|Brewer
|91
|14:16:00
|Zachary
|Smith
|Bangor
|92
|14:20:00
|Evan
|Watts
|Winslow
|93
|14:28:00
|Joseph
|Hill
|Bangor
|94
|14:30:00
|Roland
|Ladd
|Bangor
|95
|14:31:00
|Chris
|King
|Messalonskee
|96
|14:34:00
|Benjamin
|Fitzpatrick
|Brewer
|97
|14:35:00
|Michael
|Hayden
|Brewer
|98
|14:37:00
|Henry
|Swift
|Oxford Hills
|99
|14:38:00
|Ryan
|Pelletier
|Cony
|100
|14:40:00
|Andrew
|Killen
|Gardiner
|101
|14:40:00
|Charlie
|Eng
|Mt. Blue
|102
|14:41:00
|Jarod
|Goss
|Winslow
|103
|14:42:00
|Devin
|Smith
|Edward Little
|104
|14:46:00
|Nick
|Luce
|Brewer
|105
|14:47:00
|Nick
|Deveney
|Mt. Ararat
|106
|14:48:00
|Cooper
|Hall
|Oxford Hills
|107
|14:48:00
|Ryan
|Yang
|Winslow
|108
|14:49:00
|Andrew
|Gillette
|Brewer
|109
|14:51:00
|Sam
|Wright
|Mt. Ararat
|110
|14:52:00
|Dawson
|Joespeh
|Oxford Hills
|111
|14:57:00
|Ethan
|Mathews
|Winslow
|112
|14:59:00
|Colbey
|Goozey
|Mt. Blue
|113
|15:01:00
|Payton
|Sherbinski
|Oxford Hills
|114
|15:02:00
|Riley
|Grivois
|Bangor
|115
|15:02:00
|Phoenix
|Sanchez
|Messalonskee
|116
|15:04:00
|Josh
|Martin
|Cony
|117
|15:05:00
|Carlo
|Mazzarelli
|Bangor
|118
|15:05:00
|Nicholas
|Jacobs
|Bangor
|119
|15:05:00
|Colby
|Sennick
|Mt. Blue
|120
|15:07:00
|Trevor
|Ward
|Oxford Hills
|121
|15:08:00
|William
|Tobin
|Bangor
|122
|15:11:00
|Evan
|Soucy
|Bangor
|123
|15:13:00
|Calvin
|Curtis
|Brewer
|124
|15:16:00
|Ben
|Vaillencourt
|Winslow
|125
|15:19:00
|Sam
|Judkins
|Mt. Blue
|126
|15:21:00
|Max
|Olmstead
|Maranacook
|127
|15:22:00
|Connor
|Stanley
|Edward Little
|128
|15:22:00
|Alex
|Hardy
|Mt. Blue
|129
|15:23:00
|Lucas
|Beal
|Brewer
|130
|15:25:00
|Aj
|Colucci
|Mt. Ararat
|131
|15:27:00
|Carson
|McPhail
|Brewer
|132
|15:28:00
|Christain
|Hayer
|Oxford Hills
|133
|15:38:00
|Shawn
|Feeney
|Brewer
|134
|15:48:00
|Riley
|Drummond
|Mt. Blue
|135
|15:52:00
|George
|Ricker
|Gardiner
|136
|15:52:00
|Jaden
|Bucklin
|Lewiston
|137
|15:56:00
|Isaiah
|Breitmeyer
|Cony
|138
|15:59:00
|Shuxiang
|Hu
|Foxcroft Academy
|139
|16:10:00
|Brendan
|Grover
|Brewer
|140
|16:12:00
|Liam
|Childs
|Oxford Hills
|141
|16:30:00
|Mason
|Jones
|Edward Little
|142
|16:31:00
|Connor
|Lehan
|Bangor
|143
|16:36:00
|Andrew
|Marston
|Foxcroft Academy
|144
|16:40:00
|Maximus
|Openshaw
|Cony
|145
|16:46:00
|Sebastian
|Fournier
|Mt. Blue
|146
|16:48:00
|Lucien
|Hammond
|Mt. Blue
|147
|16:49:00
|Hunter
|Payeur
|Foxcroft Academy
|148
|17:06:00
|Leo
|Caron
|Edward Little
|149
|17:07:00
|Alex
|Larson
|Edward Little
|150
|17:22:00
|Kyle
|Barlow
|Gardiner
|151
|17:24:00
|Halzon
|Teceno
|Oxford Hills
|152
|17:29:00
|Sam
|Stinson
|Mt. Blue
|153
|17:32:00
|Hamza
|Omar
|Lewiston
|154
|17:37:00
|Logan
|Reynolds
|Oxford Hills
|155
|17:45:00
|Dylan
|Campbell
|Edward Little
|156
|17:45:00
|Cole
|Timberlake
|Oxford Hills
|157
|17:48:00
|Nathan
|Richardson
|Bangor
|158
|17:53:00
|Chenbin
|Yu
|Foxcroft Academy
|159
|17:59:00
|Sebastion
|Bouchard
|Winslow
|160
|18:06:00
|Christian
|Blakely
|Foxcroft Academy
|161
|18:23:00
|Jonathan
|Schomaker
|Leavitt
|162
|18:47:00
|Alden
|Timm
|Oxford Hills
|163
|19:39:00
|Hunter
|Lamarre
|Gardiner
|164
|19:57:00
|Abas
|Shidad
|Lewiston
|165
|21:02:00
|Carter
|Shaw
|Edward Little
|166
|24:54:00
|Triton
|Tall
|Brewer
|Daniel
|McCarthy
|Bangor
|Dwight
|Knightly
|Bangor
|Gabe
|Coffey
|Bangor
|Gavin
|Sychterz
|Bangor
|Gordon
|Doore
|Bangor
|Henry
|Westrich
|Bangor
|John
|Moring
|Bangor
|Riley
|Poulin-Bickford
|Bangor
|Simon
|Socolow
|Bangor
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