Results for Mt. Blue Relays

FARMINGTON - Mt. Blue High School held the annual Mt. Blue Relays yesterday, drawing racers from across the state. Two racers, Jillian Richardson of Edward Little and Lisandro Berry-Gaviria of Mt. Ararat broke previous individual relay course records.

Girls' Results at Mt. Blue Relays

First Name Last Name School TIME 1 Jillian Richardson Edward Little 12:29:00 2 Molly McGrail Maranacook 12:51:00 3 Kahryn Cullenberg Mt. Blue 12:58:00 4 Camila Ciembroniewicz Mt. Ararat 13:07:00 5 Kali Thompson Waterville 13:25:00 6 Peyton Arbour Messalonskee 13:37:00 7 Emma Charles Mt. Blue 13:45:00 8 Lily Vincent Edward Little 13:46:00 9 Charlotte Wentworth Messalonskee 13:49:00 10 Tessa Jorgensen Cony 13:52:00 11 Sophie O'Clair Maranacook 13:53:00 12 Sara York Mt. Ararat 14:19:00 13 Lydia Gilmore Bangor 14:23:00 14 Katie Lynch Mt. Ararat 14:28:00 15 Karli Leighton Mt. Ararat 14:39:00 16 Dana Reynolds Maranacook 14:44:00 17 Zoe Stevenson Mt. Ararat 14:51:00 18 Kaylynn Johnson Oxford Hills 14:51:00 19 Brooke Cloutier Lewiston 14:52:00 20 Bri Harriman Cony 14:54:00 21 Emily Libby Edward Little 14:56:00 22 Brynne Robbins Mt. Blue 14:56:00 23 Madelyn Dwyer Maranacook 14:57:00 24 Caitlin Chambers Mt. Ararat 14:57:00 25 Jaidyn Negley Leavitt 14:59:00 26 Jenna Badeau Maranacook 15:01:00 27 Fay O'Donnell Mt. Ararat 15:07:00 28 Mary Wheeler Mt. Ararat 15:08:00 29 Lily Welch Maranacook 15:09:00 30 Ally Waller Cony 15:20:00 31 Ella Ruehsen Waterville 15:20:00 32 Zina Gregor Cony 15:21:00 33 Wells Mundell-Wood Bangor 15:27:00 34 Gwinna Remillard Waterville 15:28:00 35 Maura Taylor Maranacook 15:29:00 36 Vanessa Norris Winslow 15:30:00 37 Abbie Cramer Mt. Blue 15:37:00 38 Fiona Ladner-Hudson Gardiner 15:41:00 39 Ashely Childs Oxford Hills 15:41:00 40 Caroline Welch Maranacook 15:42:00 41 Madeline Dauleiro Mt. Ararat 15:42:00 42 Grace Dalton Mt. Blue 15:43:00 43 Ariana Veilleux Messalonskee 15:44:00 44 Katie Stevens Winslow 15:46:00 45 Ashley King Bangor 15:49:00 46 Emily Smith Mt. Ararat 15:50:00 47 Hannah Richardson Cony 15:51:00 48 Jackie Brochu Mt. Ararat 15:56:00 49 Aislyn Tkacs Bangor 15:57:00 50 Maeve Hickey Mt. Blue 15:58:00 51 Mickey Hersey Brewer 16:10:00 52 Emmerson Leach Gardiner 16:11:00 53 Jasmine Knapp Bangor 16:12:00 54 Kaelyn Lakey Winslow 16:14:00 55 Ella Carter Mt. Ararat 16:18:00 56 Halle James Oxford Hills 16:18:00 57 Eryn Ryan Leavitt 16:20:00 58 Rachel Chase Oxford Hills 16:22:00 59 Molly Nagle Bangor 16:28:00 60 Emma DiGirolamo Messalonskee 16:29:00 61 Paige Lilly Messalonskee 16:34:00 62 Jordyn Gates Oxford Hills 16:36:00 63 Addison Pellerin Messalonskee 16:37:00 64 Beth Nicholas Mt. Blue 16:41:00 65 Katie Callahan Mt. Ararat 16:42:00 66 Libby Boutin Mt. Ararat 16:49:00 67 Hannah Crabtree Brewer 16:55:00 68 Jade Martel-Bixby Oxford Hills 16:55:00 69 Kendall Arbour Messalonskee 16:57:00 70 Taylor Belanger Lewiston 16:59:00 71 Cambelle Nutting Maranacook 16:59:00 72 Melina Masselli Lewiston 17:00:00 73 Jillian Brown Cony 17:03:00 74 Izabella Wallingford Messalonskee 17:07:00 75 Emma Concaugh Messalonskee 17:09:00 76 Molly Sirois Leavitt 17:20:00 77 Keya Amundsen Waterville 17:20:00 78 Cassandra Kane Mt. Ararat 17:21:00 79 Annmarie Limberger Waterville 17:25:00 80 Paige Spears Winslow 17:25:00 81 Kaylee Durgin Foxcroft Academy 17:26:00 82 Emelia Barker Mt. Ararat 17:28:00 83 Marla Tanous Oxford Hills 17:28:00 84 Sadie Cameron Mt. Ararat 17:29:00 85 Annaset Jackson Mt. Blue 17:32:00 86 Sarah Chapin Maranacook 17:37:00 87 Lizzie Jacobs Bangor 17:46:00 88 Marta Riva Leavitt 17:46:00 89 Lindsay Moulton Winslow 17:46:00 90 Madison Morin Winslow 17:52:00 91 Kaley Trask Cony 17:58:00 92 Jordaan Angel Gardiner 18:03:00 93 Johanna Corey Edward Little 18:05:00 94 Ellery Macgregor Leavitt 18:05:00 95 Giulia Fodor Bangor 18:06:00 96 Yana Hupp Mt. Blue 18:08:00 97 Claire Holman Maranacook 18:09:00 98 Olivia McCorrison Foxcroft Academy 18:14:00 99 Julia Hatch Mt. Blue 18:15:00 100 Makenzie Seaward Mt. Blue 18:17:00 101 Leyao Liang Foxcroft Academy 18:26:00 102 Allison Hodgdon Mt. Blue 18:26:00 103 Molly Vincent Edward Little 18:39:00 104 Daphne Giampietro Mt. Blue 18:46:00 105 Sarah David Bangor 19:12:00 106 Alisa Evans Brewer 19:18:00 107 Makinzy Whitney Mt. Blue 19:32:00 108 Caroline Wheeler Mt. Ararat 19:36:00 109 Cheyenne Stover Cony 19:44:00 110 Emily Lucas Maranacook 19:50:00 111 Julia Riley Maranacook 20:10:00 112 Grace Stocco Messalonskee 20:12:00 113 Lexi Delisle Maranacook 20:15:00 114 Hannah Olcott Edward Little 20:19:00 115 Makayla Landry Foxcroft Academy 20:19:00 116 Grace Carlson Foxcroft Academy 20:21:00 117 Nora Payne Bangor 21:12:00 118 Trista Smith Lewiston 21:15:00 119 Elisabeth Sanborn Oxford Hills 21:17:00 120 Kara Moxcey Oxford Hills 21:21:00 121 Isabelle Thomas Oxford Hills 21:36:00 122 Zoey Gilson Bangor 22:33:00 123 Bright Choomanee Brewer 25:58:00 124 Sara St. Clair Maranacook 27:16:00 Anna McDonald Bangor Erin McCarthy Bangor Georgia Jones Bangor Mackenzie Gillis Bangor Rachel Miller-Treat Bangor Willow Knapp Bangor Olivia Mosca Brewer Grace Kirk Cony Mrs. Syphers Edward Little Jolene Langlois Edward Little Evelyn Marston Foxcroft Academy Abigayle Lavoie Leavitt Ella Johnston Leavitt Myra Plourde Leavitt Juliet Bolduc Lewiston Shauna LaBlanc Lewiston Alexis Delisle Maranacook Hannah Woodford Maranacook Parker Tinkham Maranacook Syleena Milligan Messalonskee Alexandra Kennedy Mt. Ararat Anna Jackson Mt. Ararat Trinity Versey Mt. Ararat Emma Alder Oxford Hills Ariana Znajmiecka Waterville

