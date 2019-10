Results of Mt. Blue Relays

FARMINGTON - The Mt. Blue High School Girls Cross Country team took first place in the annual Mt Blue Relays Friday in Farmington.

Mt. Blue's Emma Charles overtook Mt. Ararat's Fay O'Donnell in the final leg of the race to seal the victory. Kahryn Cullenberg got the Cougars off to a great start running the fastest time of the day. Brynne Robbins, Bridget Reusch, and Moriah Reusch ran the middle legs for Mt. Blue.

The Cougar girls B team was 14th overall and the 2nd B team. Running on this team were Gracie Ward, Abbie Cramer, Giulia Johnson, Yana Hupp, and Grace Dalton.

The Mt. Blue boys again showed their depth as the A and B teams were separated by just 3 places and a little over two minutes. The A team was the 7th school to finish and the B team was 3rd among all B teams..

Competing on the A team were Ethan McIntosh, Aubrey Hoes, Isaiah Doscinski, Clay McCarthy, and Sam Judkins. Running on the B team were Sam Judkins, Kyran Katzenbach, Jacob Smith, Alex Hardy, and Logan Dolbier.

Boys 2.03 Mile Run

PLACE NAME SCHOOL TIME

1 Berry-Gaviria, Lisandro Mt. Ararat 10:24.00

2 Gulden, Jarrett Lincoln Academy 10:52.01

3 Bergeron, Lucas Mt. Ararat 11:09.00

4 McPherson, William Messalonskee 11:34.00

5 Quirion, Myles Cony 11:37.80

6 Oldenburg, Fritz Bangor 11:45.10

7 Modery, Andrew Brewer 11:46.00

8 Gallant, Casey Cony 11:46.18

9 Hollenbach, Jace Mt. Ararat 11:47.00

10 Koch, Noah Waterville 11:49.00

11 Libby, Parker Mt. Ararat 11:51.00

12 Flewelling, Dylan Messalonskee 11:53.00

13 Martin, Jojo Lincoln Academy 11:53.01

14 Nelson, Cameron Lincoln Academy 11:55.01

15 Socolow, Simon Bangor 12:03.10

16 Ross, Elijah Messalonskee 12:07.00

17 Brackley-Prouty, Kaleb Lincoln Academy 12:07.01

18 Cote, Caden Messalonskee 12:10.00

19 Smith, Vernon Lincoln Academy 12:11.01

20 Page, Luke Mt. Ararat 12:12.00

21 Geiser, Logan Brewer 12:15.00

22 Croft, Tieran Messalonskee 12:19.00

23 Chamberland, Andrew Mt. Ararat 12:19.00

24 Pugh, Benji Lincoln Academy 12:20.01

25 Turlo, Andrew Waterville 12:21.00

26 Pelletier, Jacob Cony 12:21.50

27 Turmenne, Julien Lewiston 12:25.10

28 McIntosh, Ethan Mt. Blue 12:26.00

29 Keleher, Ben Mt. Ararat 12:27.00

30 Wellman, Zackery Bangor 12:30.00

31 Chase, Nate Mt. Ararat 12:30.00

32 Hoes, Aubrey Mt. Blue 12:31.00

33 Card, Liam Lincoln Academy 12:31.01

34 Freeman, Brodi Cony 12:31.32

35 Cummings, Lenox Brewer 12:32.00

36 Roy, Isaac Oxford Hills 12:32.00

37 True, Nate Lincoln Academy 12:38.01

38 Demerchant, Ethan Bangor 12:38.10

39 Ouellette, Logan Leavitt 12:38.66

40 Kahkonen, Tyler Brewer 12:43.00

41 D'Amico, Michael Messalonskee 12:44.00

42 Hornbach, Evan Mt. Blue 12:47.00

43 Anderson, Sullivan Lincoln Academy 12:49.01

44 Stroup, Sam Brewer 12:50.00

45 Judkins, Sam Mt. Blue 12:50.00

46 Dundore, Calvin Lewiston 12:50.50

47 Farrin, Braxton Lincoln Academy 12:53.01

48 Bilodeau, Adam Lewiston 12:55.00

49 Nichols, Ira Bangor 12:55.10

50 Cabral, Josh Oxford Hills 12:56.00

51 Hartley, Weston Edward Little 12:59.00

52 Pellerin, Connor Messalonskee 13:01.00

53 Munsey, Logan Mt. Ararat 13:02.00

54 Hall, Cooper Oxford Hills 13:02.00

55 Breitmeyer, Isaiah Cony 13:02.34

56 Tardy, Christian Brewer 13:04.00

57 Langworthy, Josiah Mt. Ararat 13:04.00

58 Morin, Joseph Waterville 13:06.00

59 Dabasi-Halasz, Gellert Lincoln Academy 13:07.01

60 McCarthy, Clay Mt. Blue 13:08.00

61 Pulsifer, Andrew Mt. Ararat 13:12.00

62 Wynot, Andy Oxford Hills 13:15.00

63 Murphy, Dylan Maranacook 13:18.62

64 Watts, Evan Winslow 13:19.32

65 Barlow, Hayden Gardiner 13:20.00

66 Langlois, Cam Edward Little 13:21.00

67 Doscinski, Isaiah Mt. Blue 13:22.00

68 Fessenden, Connor Bangor 13:22.10

69 Tinkham, Campton Maranacook 13:22.10

70 Dolbier, Logan Mt. Blue 13:23.00

71 Coffin, Sam Cony 13:24.04

72 Katzenbach, Kyran Mt. Blue 13:26.00

73 Watson, Josh Bangor 13:27.10

74 Sun,Lucas Bangor 13:28.10

75 McCollett, Iain Cony 13:28.49

76 Gaunce, Dan Waterville 13:29.00

77 Sherrill, Will Lincoln Academy 13:31.01

78 Golder, Gavin Lewiston 13:31.80

79 Smith, Jacob Mt. Blue 13:34.00

80 Swift, Henry Oxford Hills 13:34.00

81 Ladd, Roland Bangor 13:34.10

82 Fago, Alex Brewer 13:35.00

83 Dunn, Cooper Edward Little 13:35.00

84 Hardy, Alex Mt. Blue 13:35.00

85 Wardwell, Finn Brewer 13:37.00

86 Remis, Jeffrey Mt. Ararat 13:39.00

87 Dostie, Isaac Gardiner 13:42.00

88 Holmes, Logan Mt. Blue 13:43.00

89 Kortemeier, Conrad Lincoln Academy 13:43.10

90 Barlow, Kyle Gardiner 13:45.00

91 Galego, Evan Cony 13:45.34

92 Holloman, Jibril Lewiston 13:45.40

93 Holden, Hudson Mt. Ararat 13:49.00

94 Coffey, Toby Bangor 13:51.00

95 Cundick, Tomas Mt. Blue 13:51.00

96 D'Alessio, Quinn Bangor 13:51.10

97 Dangler, Camden Winslow 13:52.28

98 Leblond, Jordan Lewiston 13:53.70

99 St. Laurent, Ayden Oxford Hills 13:57.00

100 Freeman, Tyler Lewiston 13:57.30

101 Levesque, Tyler Lewiston 13:57.30

102 Warme, Aiden Winslow 13:59.80

103 Smith, Zachary Bangor 13.44.10

104 Eddyblouin, Thaddeus Lincoln Academy 14:00.01

105 Timm, Silas Oxford Hills 14:01.00

106 Nelson, Adlai Lincoln Academy 14:02.01

107 Fitzpatrick, Benjamin Brewer 14:05.00

108 Bailey, Zach Gardiner 14:05.00

109 Holbrook, Forest Lincoln Academy 14:06.01

110 Verschoor, Isiah Bangor 14:06.10

111 Curtis, Misha Lincoln Academy 14:07.01

112 Rowe, Chase Leavitt 14:07.33

113 Dionne, Paxton Bangor 14:08.00

114 Ouellette, Jaden Edward Little 14:10.00

115 Wright, Sam Mt. Ararat 14:12.00

116 Mazzarelli, Carlo Bangor 14:12.10

117 Smith, Devin Edward Little 14:14.00

118 Olmstead, Max Maranacook 14:18.55

119 Deveney-Freeman, Nick Mt. Ararat 14:21.00

120 Beaudet, Joseph Oxford Hills 14:22.00

121 Faircloth-Walshe, Declan Bangor 14:22.10

122 Crossley, Nathan Lincoln Academy 14:25.01

123 Doscinski, Josh Mt. Blue parent 14:28.00

124 Poling, Thomas Maranacook 14:28.59

125 Verschoor, Christopher Brewer 14:32.00

126 Zundel, Carson Mt. Blue 14:40.00

127 Parlee, Cooper Brewer 14:41.00

128 Hartnett, Quinn Oxford Hills 14:44.00

129 Hyndman, Dru Edward Little 14:46.00

130 Lyon, Aaron Brewer 14:49.00

131 Purington, Dana Gardiner 14:51.00

132 Skinner, Ben Mt. Ararat parent 14:51.00

133 Bross, Caeden Lincoln Academy 14:51.01

134 Lehan, Connor Bangor 14:51.10

135 Martin, Josh Cony 14:54.50

136 Quimby, Kodi Mt. Blue 14:56.00

137 Scott, Sam Mt. Blue 14:57.00

138 Goodspeed, Sam Mt. Blue 14:59.00

139 Reardon, Kyle Brewer 15:00.00

140 Cannon, Cedar Lincoln Academy 15:01.01

141 Angevine, Adam Oxford Hills 15:03.00

142 Joseph, Dawson Oxford Hills 15:03.00

143 Jackson, Chris Mt. Ararat parent 15:03.00

144 Soucy, Evan Bangor 15:07.10

145 Colucci, Aj Mt. Ararat 15:08.00

146 Berg, Zach Maranacook 15:09.89

147 Hargrove, Owen Messalonskee 15:11.00

148 Cougle, Landon Edward Little 15:15.00

149 Trecartin, Max Bangor 15:16.00

150 Pelletier, Ryan Cony 15:16.37

151 Curtis, Calvin Brewer 15:17.00

152 Honey, Asa Brewer 15:21.00

153 Sherbinski, Payton Oxford Hills 15:23.00

154 Teceno, Hakon Oxford Hills 15:24.00

155 Hammond, Lucien Mt. Blue 15:26.00

156 Brann, Max Edward Little 15:30.00

157 Robbins, Josh Mt. Blue parent 15:31.00

158 Nguyen, Filip Lincoln Academy 15:32.01

159 Widen, Justin Mt. Blue 15:37.00

160 Fitts, Landon Brewer 15:40.00

161 O'Donnell, Matt Mt. Ararat parent 15:45.00

162 Yang, Ryan Winslow 15:46.08

163 Poulin-Bickford, Riley Bangor 15:48.10

164 Doughty, Cam Bangor 15:50.10

165 Despradel, Gabriel Edward Little 15:51.00

166 Steinberger, Lucas Lincoln Academy 15:53.01

167 Ngo, Nhan Bangor 15:53.10

168 Lynch, Brandon Lewiston 15:55.70

169 Oakstone, Gordon Brewer 15:57.00

170 Dang, Bao Lincoln Academy 15:59.01

171 Olson, Toby Maranacook 16:23.00

172 Childs, Liam Oxford Hills 16:24.00

173 Sanborn, Donovan Oxford Hills 16:24.00

174 Moring, Jack Bangor 16:26.10

175 Cameron, Greg Mt. Ararat 16:27.00

176 Wang, Kai Bangor 16:40.10

177 McCarthy, Steve Mt. Blue parent 16:41.00

178 Bouchard, Sebastion Winslow 16:48.74

179 Petersen, Scott Lincoln Academy 16:51.01

180 Colangelo, Michael Brewer 16:54.00

181 Veilleux, Gabe Brewer 16:56.00

182 Mugnai, Colin Brewer 17:01.00

183 Dalton, Scott Mt. Blue parent 17:02.00

184 Colucci, Mike Mt. Ararat parent 17:08.00

185 O'Brien, Patrick Bangor 17:13.01

186 Ward, Trevor Oxford Hills 17:20.00

187 Bertolino, James Brewer 17:24.00

188 Bergeron, Mark Mt. Ararat parent 17:40.00

189 Caron, Will Bangor 17:40.10

190 Drummond, Riley Mt. Blue 17:43.00

191 Popp, Chris Lincoln Academy 17:52.01

192 Maddo, Jahfari Brewer 18:00.00

193 Langworthy, Bob Mt. Ararat parent 18:00.00

194 Timms, Alden Oxford Hills 18:03.00

195 Richardson, Nathan Bangor 18:11.10

196 Mealey, Gabe Mt. Blue 18:20.00

197 Tkacs, Quinn Bangor 18:23.01

198 Wongtanate, JJ Brewer 18:34.00

199 Monroe, Reagan Bangor 18:38.10

200 Paulette, Peter Bangor 19:20.01

201 Bachkovsky, Aleks Leavitt 19:31.49

202 Reusch, Doug Mt. Blue parent 19:40.00

203 Bero, Vincent Maranacook 19:48.00

204 Tall, Triton Brewer 19:54.00

205 Lafontaine, Zack Leavitt 21:17.57

206 Schomaker, Jonathan Leavitt 21:36.18

207 Hodgdon, Chris Mt Blue Parent 24:19.00

208 Nutting, John Maranacook 25:31:00

209 Versey, Jason Mt. Ararat parent 27:11.00

2019 MT. BLUE RELAY RESULTS - GIRLS [each leg = 2.03 miles]

Girls 2.03 Mile Run

PLACE NAME SCHOOL TIME

1 Cullenberg, Kahryn Mt. Blue 12:55.00

2 Gilmore, Lydia Bangor 12:59.00

3 Ciembroniewicz, Camila Mt, Ararat 12:59.00

4 Mosca, Olivia Brewer 13:16.00

5 Bell, Payton Edward Little 13:26.00

6 Kirk, Grace Cony 13:30.58

7 Charles, Emma Mt. Blue 13:38.00

8 Hayward, Carly Bangor 13:52.00

9 O'Clair, Sophie Maranacook 13:56.00

10 Lynch, Katie Mt. Ararat 14:05.00

11 Williams, Abby Waterville 14:06.00

12 Robbins, Brynne Mt. Blue 14:08.00

13 Harriman, Bri Cony 14:08.28

14 Jorgensen, Tessa Cony 14:16.21

15 Brennan, Alexa Messalonskee 14:18.00

16 Vincent, Lily Edward Little 14:23.00

17 Wheeler, Mary Mt. Ararat 14:24.00

18 Kenyon, Margo Leavitt 14:27.00

19 Skinner, Sadie Mt. Ararat 14:28.00

20 Petrin, Ava Leavitt 14:31.00

21 Childs, Ashley Oxford Hills 14:31.00

22 O'Donnell, Fay Mt. Ararat 14:36.00

23 Reusch, Bridget Mt. Blue 14:37.00

24 Collins, Paige Lewiston 14:40.30

25 Farrington, Macy Brewer 14:43.00

26 Martinez Nocito, Lina Maranacook 14:43.00

27 Amundsen, Surya Waterville 14:47.00

28 Kennedy, Addison Mt. Ararat 14:51.00

29 Reusch, Moriah Mt. Blue 14:53.00

30 Tankersley, Claire Mt. Ararat 14:54.00

31 Chase, Rachel Oxford Hills 14:54.00

32 Johnson, Kaylynn Oxford Hills 14:55.00

33 Leighton, Karli Mt. Ararat 14:56.00

34 Poulin, Ashlyn Gardiner 15:01.00

35 Reynolds, Dana Maranacook 15:01.00

36 Norris, Vanessa Winslow 15:05.58

37 Hersey, Mickey Brewer 15:09.00

38 Badeau, Jenna Maranacook 15:10.00 ghh

39 Tkacs, Aislyn Bangor 15:12.00

40 Taylor, Maura Maranacook 15:12.00

41 Leach, Emmerson Gardiner 15:30.00

42 Cassidy, Abby Oxford Hills 15:31.00

43 Knapp, Jasmine Bangor 15:32.00

44 Murray, McKenzie Brewer 15:32.00

45 Limberger, AnnMarie Waterville 15:38.00

46 Richardson, Hannah Cony 15:39.57

47 Graffam, Kayla Brewer 15:40.00

48 MacDonald, Anna Bangor 15:44.00

49 Cote, Kenzie Leavitt 15:50.00

50 Ladner-Hudson, Fiona Gardiner 15:52.00

51 Frazier, Bridget Bangor 15:53.00

52 Jacobs, Lizzy Bangor 15:54.00

53 Kennedy, Alexandra Mt. Ararat 15:57.00

54 Coughlin, Tracy Mt. Ararat parent 15:57.00

55 Henry, Grace Brewer 16:00.00

56 Goltz, Clara Lincoln Academy 16:04.00

57 Cramer, Abbie Mt. Blue 16:04.00

58 Nowak, Lilian Bangor 16:06.00

59 Boutin, Libby Mt, Ararat 16:06.00

60 Martel-Bixby, Jade Oxford Hills 16:06.00

61 Milligan, Syleena Messalonskee 16:07.00

62 Brochu, Jackie Mt, Ararat 16:09.00

63 Carter, Ella Mt, Ararat 16:22.00

64 Ward, Gracie Mt. Blue 16:24.00

65 Arbour, Kendall Messalonskee 16:26.00

66 Ganesh, Anya Bangor 16:27.00

67 Sirois, Molly Leavitt 16:28.00

68 Tanous, Marla Oxford Hills 16:28.00

69 McManus, Marina Lincoln Academy 16:29.00

70 Trask, Kaley Cony 16:33.06

71 Johnson, Giulia Mt. Blue 16:35.00

72 DiGirolamo, Emma Messalonskee 16:36.00

73 Nagle, Molly Bangor 16:43.00

74 Cotnoir, Skye Gardiner 16:43.00

75 Cameron, Sadie Mt, Ararat 16:44.00

76 Concaugh, Emma Messalonskee 16:46.00

77 Flis, Alicia Lincoln Academy 16:48.00

78 Blier, Alayna Gardiner 16:49.00

79 Amundsen, Keya Waterville 16:49.00

80 Hutchinson, Madeline Mt. Blue 16:53.00

81 Flemming, Abby Bangor 16:55.00

82 Fairfield, Margo Lincoln Academy 16:56.00

83 Welch, Caroline Maranacook 16:59.00

84 Ryan, Eryn Leavitt 17:04.00

85 Mercer, Maddy Lincoln Academy 17:04.00

86 Nelson, Ruby Maranacook 17:06.00

87 Micklich, Ellery Lincoln Academy 17:07.00

88 Fortin, Kaci Winslow 17:09.58

89 Moulton, Lindsay Winslow 17:10.75

90 Flemming, Libby Bangor 17:12.00

91 Jackson, Anna Mt. Ararat 17:15.00

92 Stevens, Katie Winslow 17:15.48

93 Williams, Allyson Bangor 17:16.00

94 Fois, Martina Bangor 17:17.00

95 Holman, Claire Maranacook 17:19.00

96 Macgregor, Ellery Leavitt 17:20.00

97 Hyndman, Lindy Edward Little 17:21.00

98 Fortin, Mckayla Winslow 17:21.14

99 Dalton, Grace Mt. Blue 17:22.00

100 Milan, Hope Brewer 17:25.00

101 Dauleiro, Madeline Mt. Ararat 17:25.00

102 Hupp, Yana Mt. Blue 17:27.00

103 Works, Sadie Waterville 17:28.00

104 Abbott, Mara Lincoln Academy 17:35.00

105 Stokes, Sally Maranacook 17:45.00

106 Corey, Johanna Edward Little 17:49.00

107 Hanoian, Jenna Cony 17:54.02

108 Belanger, Taylor Lewiston 17:59.30

109 Colello, Delia Mt. Blue 18:00.00

110 Hodgdon, Allison Mt. Blue 18:09.00

111 Phan, Sino Cony 18:11.55

112 Giampietro, Daphne Mt. Blue 18:18.00

113 Nutting, Cambelle Maranacook 18:21.00

114 Versey, Trinity Mt. Ararat 18:28.00

115 Callahan, Katie Mt, Ararat 18:29.00

116 Murphy, Dessie Maranacook 18:36.00

117 Stocco, Grace Messalonskee 18:38.00

118 Vincent, Molly Edward Little 18:41.00

119 Gates, Jordyn "

" Oxford Hills 18:47.00

120 Manoj, Elna Bangor 18:49.00

121 Delisle, Lexi Maranacook 18:54.00

122 Tankersley, Jen Mt. Ararat parent 18:58.00

123 MacDonald, Abby Bangor 19:07.00

124 Johnson, Erin Mt. Blue 19:08.00

125 Davids, Silvia Bangor 19:18.00

126 Wheeler, Caroline Mt. Ararat 19:23.00

127 Jones, Georgia Bangor 19:31.00

128 Lucas, Emily Maranacook 19:31.00

129 Leonard, Stephanie Bangor 19:57.00

130 Masselli, Melina Lewiston 20:10.10

131 Marr, Sophie Maranacook 20:23.00

132 Evans, Alisa Brewer 20:30.00

133 Bobby, Alkshata Bangor 23:03.00

134 Kane, Kusha Maranacook 23:23.00

135 Shourds, Maggie Mt. Ararat 23:41.00

136 Mohamed, Yasmin Lewiston 23:50.50

2019 MT BLUE RELAYS [5 person relay teams, total distance = 10.15 miles]

BOYS RESULTS

1. Mt. Ararat A 57:25

2. Lincoln Academy A 59:25

3. Messalonskee A 61:27

4. Cony A 61:44

5. Bangor A 61:48

6. Brewer A 62:26

7. Lincoln Academy B 62:44

8. Mt. Ararat B 63:17

9. Mt. Blue A 64:44

10. Lewiston A 65:36

11. Oxford Hills A 66:43

12. Mt. Blue B 66:48

13. Mt. Ararat C 68:17

14. Lincoln Academy C 68:27

15. Bangor D 69:45

16. Brewer B 69:46

17. Gardiner A 69:50

18. Cony B 70:29

19. Bangor B 70:36

20. Maranacook A 70:37

21. Mt. Blue C 72:10

22. Lincoln Academy D 72:18

23. Oxford Hills B 73:31

24. Winslow A 73:45

25. Mt. Ararat D 74:07

26. Brewer C 75:34

27. Oxford Hills C 78:52

28. Lincoln Academy E 78:55

29. Bangor C 81:21

30. Mt. Blue D 82:02

31. Bangor E 83:22

32. Brewer D 85:10

33. Leavitt A 89:16

GIRLS RESULTS

1. Mt. Blue A 70:12

2. Mt. Ararat A 70:35

3. Bangor A 73:19

4. Maranacook A 74:02

5. Cony A 74:11

6. Brewer A 74:20

7. Oxford Hills A 75:56

8. Mt. Ararat B 76:52

9. Waterville A 78:11

10. Leavitt A 78:32

11. Gardiner A 79:57

12. Lincoln Academy A 82:20

13. Mt. Ararat C 83:44

14. Mt. Blue B 83:57

15. Winslow A 84:02

16. Bangor B 84:34

17. Maranacook B 87:54

18. Mt. Blue C 90:28

19. Mt. Ararat D 94:23

20. Maranacook C 1:40:33